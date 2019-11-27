ДТП в центре Барнаула стало причиной огромных утренних пробок

Огромные пробки собрались в центре Барнаула из-за ДТП напротив кинотеатра "Мир" в среду утром, 27 ноября. Такие данные отмечает сервис "Яндекс. Пробки".

ДТП произошло на проспекте Строителей, практически рядом с памятником танку. Из-за аварии километровая пробка образовалась на проспекте Красноармейском от улицы Мерзликина до кинотеатра, а также на пересечении проспекта с улицей Молодежной – автомобили с улицы не могут вклиниться в стоящий поток машин.

Также километровая пробка на самом проспекте Строителей – от переулка Ядринцева и до места ДТП.

Подробности о дорожно-транспортном происшествии и официальная информация пока отсутствуют.