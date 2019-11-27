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ДТП в центре Барнаула стало причиной огромных утренних пробок

, ИА "Амител"
На главных дорожных артериях в центре города километровые заторы
ДТП возле кинотеатра / Изображение: 'Яндекс. Пробки'

ДТП возле кинотеатра / Изображение: "Яндекс. Пробки"

Огромные пробки собрались в центре Барнаула из-за ДТП напротив кинотеатра "Мир" в среду утром, 27 ноября. Такие данные отмечает сервис "Яндекс. Пробки".

ДТП произошло на проспекте Строителей, практически рядом с памятником танку. Из-за аварии километровая пробка образовалась на проспекте Красноармейском от улицы Мерзликина до кинотеатра, а также на пересечении проспекта с улицей Молодежной – автомобили с улицы не могут вклиниться в стоящий поток машин.

Также километровая пробка на самом проспекте Строителей – от переулка Ядринцева и до места ДТП.

Подробности о дорожно-транспортном происшествии и официальная информация пока отсутствуют.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

27.11.2019 08:45
- гость -

Там пробку создает левый поворот со Строителей в сторону вокзала и левый поворот с Красноармейского на Молодежную.Может я не прав. Специалистам виднее.

27.11.2019 08:51
- гость -

Удобно на перекрестке Сов.Армии -Малахова.

27.11.2019 09:04
- гость -

"километровые заторы"
Заторы бывают другими, многометровыми чтоль?

27.11.2019 09:17
- гость -

Да нормально все! Мы в двадцатке лучших городов! Ща рассосется!

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