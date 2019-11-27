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Новости

Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

, ИА "Амител"
Автобус с 39 российскими туристами перевернулся в Доминикане
Автобус с туристами из России перевернулся в Доминикане / Фото: i.obozrevatel.com

Автобус с туристами из России перевернулся в Доминикане / Фото: i.obozrevatel.com

Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук. Об этом РИА "Новости" сообщил руководитель отделения посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов.

По словам Евдокимова, женщине пришлось ампутировать обе руки. Он также рассказал, что почти все пострадавшие – москвичи, а среди попавших в ДТП туристов есть дети – от трех до девяти человек.

Инцидент произошел во вторник, 26 ноября, когда перед ехавшим в аэропорт автобусом с 39 российскими туристами вылетел грузовик. Автобус опрокинулся в результате предпринятого водителем маневра, который пытался уйти от столкновения. Никто из россиян в ДТП не погиб, однако, по данным местных медиков, около 15 человек находятся в критическом состоянии.

Евдокимов подчеркнул, что получил от доминиканского министра туризма личные заверения в том, что пострадавшие россияне получат лучший возможный в стране уход. Нескольких россиян сразу доставили вертолетами в столичную больницу в Санто-Доминго.

Попавшие в ДТП россияне поехали в Доминикану от туроператора Anex Tour. "Несколько человек находятся в более тяжелом состоянии, они направлены в клинику в столице, однако потерпевших в критическом состоянии среди них нет", – отметили в компании.

Туроператор сообщил, что плотно работает со страховой компанией ERV по всем случаям. Актуальная информация по состоянию здоровья всех потерпевших опубликуется после обработки.

На опубликованных в Сети кадрах с места ДТП видно, что автобус перевернулся на бок и лежит на проезжей части. В нескольких десятках метрах от него в кювете находится часть грузового автомобиля.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

27.11.2019 09:31
гость

Детей то сколько? 3 или 9?
Или "от трех до девяти" лет?

27.11.2019 09:39
- гость -

27.11.2019 09:31 Уточняется информация. Как правило при массовых происшествиях это обычное дело в любой стране, когда мало кто что знает наверняка. Да и туроператор готовит списки. Да и кто его знает, кто там еще в автобусе ехал

27.11.2019 10:27
- гость -

Наши люди в доминикану не ездят

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