Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук. Об этом РИА "Новости" сообщил руководитель отделения посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов.

По словам Евдокимова, женщине пришлось ампутировать обе руки. Он также рассказал, что почти все пострадавшие — москвичи, а среди попавших в ДТП туристов есть дети — от трех до девяти человек.

Инцидент произошел во вторник, 26 ноября, когда перед ехавшим в аэропорт автобусом с 39 российскими туристами вылетел грузовик. Автобус опрокинулся в результате предпринятого водителем маневра, который пытался уйти от столкновения. Никто из россиян в ДТП не погиб, однако, по данным местных медиков, около 15 человек находятся в критическом состоянии.

Евдокимов подчеркнул, что получил от доминиканского министра туризма личные заверения в том, что пострадавшие россияне получат лучший возможный в стране уход. Нескольких россиян сразу доставили вертолетами в столичную больницу в Санто-Доминго.

Попавшие в ДТП россияне поехали в Доминикану от туроператора Anex Tour. "Несколько человек находятся в более тяжелом состоянии, они направлены в клинику в столице, однако потерпевших в критическом состоянии среди них нет", — отметили в компании.

Туроператор сообщил, что плотно работает со страховой компанией ERV по всем случаям. Актуальная информация по состоянию здоровья всех потерпевших опубликуется после обработки.

На опубликованных в Сети кадрах с места ДТП видно, что автобус перевернулся на бок и лежит на проезжей части. В нескольких десятках метрах от него в кювете находится часть грузового автомобиля.