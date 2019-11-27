Жириновский рассказал, при каком условии Россия "превентивно уничтожит" Украину

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Twitter рассказал, что Россия может уничтожить Украину. Таким образом он прокомментировал текущее отношение Дональда Трампа к Украине.

"Трампа уже злят обвинения по Украине. Киев сегодня — это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку. Но США — ядерная держава, поэтому Россия не может терпеть такую политику. Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить", — написал Жириновский.

Подписчики Жириновского в комментариях к записи начали указывать на статьи УК РФ, которыми, по их мнению, политик пренебрегает. "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. До 5 лет лишения свободы. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. До 5 лет лишения свободы", — написал один из комментаторов.

Впрочем, как отмечают некоторые, Жириновский редко ошибается в своих прогнозах. "Если Украина согласилась на роль пособника США,то пусть станет примером для всего мира, как им служить и что получается в итоге", — написал подписчик.

Напомним, в США демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена.