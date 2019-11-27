Пенсионерка в Барнауле лишилась 20 тысяч рублей после вопроса о строительной фирме

В полицию Барнаула обратилась пенсионерка 1938 года рождения, которая рассказала, что днем на улице к ней подошли неизвестные женщины и попросили помочь найти строительную фирму, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"А затем под предлогом снятия порчи похитили 20 тысяч рублей. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий и осмотра места происшествия было установлено, что мошеннические действия совершили две женщины", – уточнили в ведомстве.

Были составлены фотороботы подозреваемых. Приметы первой: на вид 40 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, была одета в пальто темного цвета до бедра, юбка ниже колен темного цвета, на голове – платок зеленого цвета. Второй женщине на вид 28-30 лет, рост 165 см, среднего телосложения, была одета в шубу до пояса темного цвета, на голове – шапка темного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просят сообщить информацию в полицию по телефонам: 61-02-02, 02.