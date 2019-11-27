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В Барнауле мошенницы предложили пенсионерке снять порчу и похитили 20 тысяч рублей

, ИА "Амител"
В городе разыскивают двух подозреваемых, обманувших пожилую женщину
Фотороботы подозреваемых / Фото: 22.мвд.рф

Фотороботы подозреваемых / Фото: 22.мвд.рф

В полицию Барнаула обратилась пенсионерка 1938 года рождения, которая рассказала, что днем на улице к ней подошли неизвестные женщины и попросили помочь найти строительную фирму, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"А затем под предлогом снятия порчи похитили 20 тысяч рублей. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий и осмотра места происшествия было установлено, что мошеннические действия совершили две женщины", – уточнили в ведомстве.

Были составлены фотороботы подозреваемых. Приметы первой: на вид 40 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, была одета в пальто темного цвета до бедра, юбка ниже колен темного цвета, на голове – платок зеленого цвета. Второй женщине на вид 28-30 лет, рост 165 см, среднего телосложения, была одета в шубу до пояса темного цвета, на голове – шапка темного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просят сообщить информацию в полицию по телефонам: 61-02-02, 02.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

27.11.2019 11:17
- гость -

к ней подошли неизвестные женщины и попросили помочь найти строительную фирму

Про библиотеку вопрос уже не катит?

27.11.2019 11:20
гость

у нее с собой было двадцать тысяч?

27.11.2019 11:37
гость

А говорят у пенсионеров пенсия меньше 20. Она с собой сразу две пенсии носила

27.11.2019 11:40
гость

под предлогом снятия порчи

То есть после вопроса о фирме был еще вопрос о порчи. На первый вопрос отвечать было безопасно, надо было после слова "порча" призадуматься. Само слово уже подозрительное

27.11.2019 11:44
гость

с 38 года - ей 81 уже, критичность снижена

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