Бийчанин отдал мошенникам 230 тысяч, чтобы вернуть вложения в финансовую пирамиду

Бийская полиция разыскивает мошенников, которые в течение недели просили пенсионера перечислять им деньги, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
"Потерпевшим стал 74-летний мужчина. По его словам, неизвестные путем обмана и злоупотребления доверием похитили его сбережения", — рассказали в ведомстве.
Сам мужчина рассказал о незнакомке, которая ему позвонила и сообщила о положенной компенсации за вклады в финансовую пирамиду. Даже назвала сумму — 16,4 тыс. долларов.
Однако получить просто так эти деньги нельзя. Для этого вначале необходимо было открыть валютный счет и заплатить за оформление документов чуть более 20 тыс. рублей.
Злоумышленники неделю общались с пенсионером и каждый раз просили его перечислить на свои счета различные суммы: то за страховку, то за услуги курьера и так далее. В общей сложности мужчина перевел им 232 тыс. рублей. Поняв, что он столкнулся с мошенниками, пенсионер отправился в полицию.
Напомним, летом 2019 года жительница Бийска также захотела вернуть свои деньги, вложенные в финансовую пирамиду. Чтобы получить 400 тысяч рублей, она перечислила мошенникам 139 тысяч. В региональном МВД просят жителей региона быть максимально бдительными, не верить незнакомцам и не обсуждать с ними финансовые вопросы по телефону.
Комментарии
Жадность фраера (старого) сгубила
Работаем по ходу каждого года вдвоём на 2-5 работах одновременно, и хрена лысого такой с нас получит, ибо на счетах тупо 0
Надо же, и на пирамиду хватило накоплений, и на мошенников нашел!