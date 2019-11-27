Среда, 27 Ноябрь, 12:12

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,02
€ 70,52
Обь
43см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеКоммунальные аварии в Барнауле Аварии в энергосистеме Алтая
Новости

Бийчанин отдал мошенникам 230 тысяч, чтобы вернуть вложения в финансовую пирамиду

, ИА "Амител"
Злоумышленники неделю общались с пенсионером и каждый раз просили его перевести деньги
Мошенники пообещали вернуть вклады в 'пирамиду' / Фото: i2.wp.com

Мошенники пообещали вернуть вклады в "пирамиду" / Фото: i2.wp.com

Бийская полиция разыскивает мошенников, которые в течение недели просили пенсионера перечислять им деньги, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Потерпевшим стал 74-летний мужчина. По его словам, неизвестные путем обмана и злоупотребления доверием похитили его сбережения", — рассказали в ведомстве.

Сам мужчина рассказал о незнакомке, которая ему позвонила и сообщила о положенной компенсации за вклады в финансовую пирамиду. Даже назвала сумму — 16,4 тыс. долларов.

Однако получить просто так эти деньги нельзя. Для этого вначале необходимо было открыть валютный счет и заплатить за оформление документов чуть более 20 тыс. рублей.

Злоумышленники неделю общались с пенсионером и каждый раз просили его перечислить на свои счета различные суммы: то за страховку, то за услуги курьера и так далее. В общей сложности мужчина перевел им 232 тыс. рублей. Поняв, что он столкнулся с мошенниками, пенсионер отправился в полицию.

Напомним, летом 2019 года жительница Бийска также захотела вернуть свои деньги, вложенные в финансовую пирамиду. Чтобы получить 400 тысяч рублей, она перечислила мошенникам 139 тысяч. В региональном МВД просят жителей региона быть максимально бдительными, не верить незнакомцам и не обсуждать с ними финансовые вопросы по телефону.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
12:01
Стала известна дата открытия «Трассы здоровья» в Барнауле 0
11:51
Бийчанин отдал мошенникам 230 тысяч, чтобы вернуть вложения в финансовую пирамиду 0
11:42
Новый горнолыжный комплекс "Гора Мишина" откроют в Белокурихе 1
11:13
Теперь заживем: Владивосток официально признан столицей Приморского края 4
11:03
На достройку Художественного музея в Барнауле выделили еще 430 миллионов 17
10:51
Ученые назвали продукты, которые помогут при похмелье 3
10:33
В Барнауле мошенницы предложили пенсионерке снять порчу и похитили 20 тысяч рублей 5
10:17
"Сами строителей на брак толкаете!": власти и бизнес поспорили из-за соцобъектов 4
10:02
Альфа-Банк сэкономит 29 тонн бумаги в год 3
09:53
Увеличена дальность поражения одной из самых точных российских винтовок 12
09:29
Жириновский рассказал, при каком условии Россия "превентивно уничтожит" Украину 13
09:11
Вдохновленные малой Родиной: в Барнауле дебютирует новая бизнес-конференция 0
09:01
Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук 3
08:43
Волшебная коряга, счастливый билет, охранный камень: пять необычных интернет-покупок 3
08:23
ДТП в центре Барнаула стало причиной огромных утренних пробок 6
08:01
Торговые представители подрались из-за места на полке в крупной алтайской сети 8
07:43
Греф обвинил себя в утечке данных клиентов Сбербанка 8
07:32
Недвижимость как инвестиция: почему выгодно покупать квартиру в Москве 0
07:19
Барнаул вошел в двадцатку городов России с лучшим качеством жизни 36
06:48
Птичья столовая. Школьники и общественники развесили кормушки в парке "Изумрудный" 3
06:32
Винтажный Санта и гонки на свиньях: удивительные исторические снимки 7
06:26
Снег и гололедицу на дорогах обещают в среду в Алтайском крае 0
06:01
Как правильно питаться в рождественский пост. Инфографика 2
05:06
Какими странными делами занимались 27 ноября и почему боялись ходить в лес 1
23:39
В алтайском селе всего за неделю починили мост. Не без помощи депутата 5
23:11
Регионам хотят дать право снижать штрафы за нарушение ПДД 5
22:36
Матвиенко призвала отменить или снизить налоги для малого и среднего бизнеса 11
21:45
Алтайский край вернулся в список лучших регионов по нацпроектам 1
21:01
Путин отменил введенные Ельциным детские пособия по 50 рублей 10
20:44
В Госдуме предложили в два раза сократить новогодние выходные 53
20:13
Житель Алтайского края спилил 131 пихту в канун Нового года 2
19:54
Две алтайские школьницы победили в конкурсе на лучшие рисунки воды 1
19:29
Сбербанк выяснил, сколько россияне в среднем тратят на ЖКХ 14
18:56
В Барнауле завершилось голосование за территории, которые необходимо благоустроить 2
18:27
Путин рассказал школьникам, что "должно щелкнуть" при выборе профессии 2
17:45
Подросток спас девятилетнюю девочку от изнасилования в Иркутске 5
17:37
Honda врезалась в автомобиль Mazda на перекрестке в Барнауле 6
17:20
Ситуация с безработицей в Алтайском крае носит сезонный характер 11
17:07
В России не осталось свободных IP-адресов 2
16:27
Стало известно, когда в Рубцовске откроют обновленный драмтеатр 2
16:22
Ученые рассказали, как женщинам быстро и просто повысить самооценку 0
16:15
Будет ли 31 декабря выходным днем? 9
15:55
Более трехсот человек пострадали при землетрясении в Албании 0
15:49
Ученые объяснили, чем полезны ночные кошмары 2
15:30
Уволилась главный кадровик краевого парламента 11
15:10
Житель Томска проведет 12 лет в тюрьме за убийство своей жены и ее любовника 6
14:43
Победитель "Битвы экстрасенсов" назвал самые авантюрные знаки зодиака 2
14:36
КамАЗ сорвался с обрыва в Республике Алтай. Водитель госпитализирован 0
14:17
Девятилетняя девочка умерла после ДТП в Барнауле. Два месяца она боролась за жизнь 12
14:02
Алтайские промышленники поддержат студентов АлтГТУ именными стипендиями 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.