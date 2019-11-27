Бийчанин отдал мошенникам 230 тысяч, чтобы вернуть вложения в финансовую пирамиду

Бийская полиция разыскивает мошенников, которые в течение недели просили пенсионера перечислять им деньги, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Потерпевшим стал 74-летний мужчина. По его словам, неизвестные путем обмана и злоупотребления доверием похитили его сбережения", — рассказали в ведомстве.

Сам мужчина рассказал о незнакомке, которая ему позвонила и сообщила о положенной компенсации за вклады в финансовую пирамиду. Даже назвала сумму — 16,4 тыс. долларов.

Однако получить просто так эти деньги нельзя. Для этого вначале необходимо было открыть валютный счет и заплатить за оформление документов чуть более 20 тыс. рублей.

Злоумышленники неделю общались с пенсионером и каждый раз просили его перечислить на свои счета различные суммы: то за страховку, то за услуги курьера и так далее. В общей сложности мужчина перевел им 232 тыс. рублей. Поняв, что он столкнулся с мошенниками, пенсионер отправился в полицию.

Напомним, летом 2019 года жительница Бийска также захотела вернуть свои деньги, вложенные в финансовую пирамиду. Чтобы получить 400 тысяч рублей, она перечислила мошенникам 139 тысяч. В региональном МВД просят жителей региона быть максимально бдительными, не верить незнакомцам и не обсуждать с ними финансовые вопросы по телефону.