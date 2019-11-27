Ученые назвали продукты, которые помогут при похмелье

Быстрее всего справиться организму с похмельем помогают кокосовый сок, груши, лайм, сыр, помидоры и огурцы. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование Института химической технологии в Мумбаи.

Ученые пояснили, что похмелье происходит из-за превращения этанола в ацетальдегид, который накапливается в организме. Для того чтобы разрушить и переварить его, необходимы такие вещества, как алкогольдегидрогеназа (АДГ) и альдегиддегидрогеназа (АЛДГ).

Эксперты пришли к выводу, что груша, кокос, лайм, сыр, помидоры, какао, финики, имбирь и огурцы повышают активность необходимых для борьбы с похмельем.

А в ходе эксперимента был найден "идеальный рецепт" напитка против похмелья. Он состоит на 65% из груши, 25% лайма и 10% кокосового сока. Этот продукт смог повысить активность ферментов АДГ и АЛДГ на 23% и 70% соответственно.

При этом не рекомендуется употреблять кофе, поскольку оно может продлить похмелье. Кроме того, стоит отказаться от молока, специй, яиц и витамина С, а также зерновых культур, включая овес, арахис, просо и кукурузу.

Ранее ученые из Технологического университета Суинберна в Мельбурне выяснили, что похмелье ухудшает память и снижает функции мозга.

Специалисты провели исследование с участием около сотни посетителей баров, которые после вечеринок проходили онлайн-опросы и когнитивные тесты. Успешность эксперимента напрямую зависела от количества выпитого накануне.