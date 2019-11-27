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Гранола или пита: диетологи назвали самый вредный завтрак

, ИА "Амител"
В список неудачных завтраков входят пита и хрустящие сладкие хлопья
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Диетолог из Австралии назвала самые неудачные варианты завтрака и рассказала, чем их можно заменить.

Не подходят для завтрака пита и сладкие кукурузные хлопья. Дело в том, что в лепешке очень много углеводов, которые быстро повышают сахар в крови. По словам диетолога, в 100 граммах питы – около 60-80 граммов углеводов. Таким образом, организм быстро насытится, но и быстро проголодается. Кроме того, он не получит ничего ценного в первый прием пищи, пишет "Лента.ру".

Что касается сладких кукурузных хлопьев, то они в принципе не способны насытить организм. Их можно съесть большое количество и не понять, поел ты или нет. Тем более что они также содержат много сахара. По словам диетолога, особенно такой завтрак нельзя давать детям.

Отличным вариантом завтрака может быть гранола, натуральные хлопья без сахара, но, например, с ложечкой меда или ягодками, тосты с яичницей, овощами и беконом. Кстати, последний лучше есть с цельнозерновым хлебом, так как в нем содержится много жира.

  
Автор:
Екатерина Брагина редактор службы новостей 9231612657

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