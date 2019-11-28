Каждый барнаулец может стать Дедом Морозом, исполнив мечты детей из малоимущих семей

Письма Деду Морозу пачками приходят в благотворительный фонд "Облака". Каждое послание в конвертике уникально – если не считать тех, что написаны рукой старшего брата или сестры, которые пишут за младших. Большинство из таких посланий читаются с улыбкой и умилением, некоторые – со смехом. А особенно увлекательно разглядывать детские рисунки: за их простотой и минимализмом кроется необъятный мир маленького человека с его фантазиями, мечтами и, порой, суровой реальностью.

С петровских времен, когда по указанию царя празднование Нового года переместилось в зимний сезон, прошли века. Сменились ритуалы, традиции, несчитанное количество детей повзрослели, но остались основы – семейность, братание абсолютно разных людей и вера в добро. Мы, пусть не так остро как в детстве, все-таки чувствуем смену времен. В Дедушке Морозе для нас уже тайны нет, но пока дети верят в него – чисто и наивно – в их жизни есть место чуду.



Чудо для детей совершить каждому под силу. А как это приятно… попробуйте!



Смотрите альбом, выбирайте письма: https://vk.com/album-78195237_267412706

Все они написаны детьми из семей, где мать воспитывает ребенка одна и имеет доход ниже прожиточного минимума.



Стать Дедом Морозом можно тремя путями:



1) Найдите в альбоме письмо, которое еще не занято. Оставьте под письмом комментарий: "Беру письмо" или "Исполню желание" (вы также можете писать о выбранном подарке в комментариях под постом). Купите подарок и привезите в штаб фонда по адресу пр. Социалистический, 34, кабинет 101. Работаем по будням с 9:00 до 17:00.



2) Выберите в альбоме письмо и привезите по нашим реквизитам средства на конкретный подарок. В СМС нужно указать: "От Деда Мороза кому, на что".



3) Сделайте вклад в акцию пожертвованием на удобную для вас сумму. В СМС укажите: "От Деда Мороза".

Каждый из нас волшебник, и мы способны делать чудеса своими руками: помните об этом!

Реквизиты для перевода средств:

– СМС "от Деда Мороза" – кнопка "Помочь" на сайте фонда: fondoblaka.com

– СМС на короткий номер 3434: кодовое слово "Облака" пробел и сумма пожертвования

– Сбербанк: 4817760190948392, указать название фонд "Облака", зарегистрирована на директора фонда Джамилю Семененко

– Яндекс-кошелек: 410015642757166

– Qiwi-кошелек: +79609612442

– Через личный кабинет Сбербанк-онлайн: введите в строку (наименование компании) слово "Облака", вас выведут на страницу платежа.