Четверг, 28 Ноябрь, 12:14

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,97
€ 70,44
Обь
39см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеКоммунальные аварии в Барнауле Аварии в энергосистеме Алтая
Новости

Каждый барнаулец может стать Дедом Морозом, исполнив мечты детей из малоимущих семей

, ИА "Амител"
На Алтае проходит благотворительная акция "Письма Деду Морозу", принять участие в которой может любой желающий

Письма Деду Морозу пачками приходят в благотворительный фонд "Облака". Каждое послание в конвертике уникально – если не считать тех, что написаны рукой старшего брата или сестры, которые пишут за младших. Большинство из таких посланий читаются с улыбкой и умилением, некоторые – со смехом. А особенно увлекательно разглядывать детские рисунки: за их простотой и минимализмом кроется необъятный мир маленького человека с его фантазиями, мечтами и, порой, суровой реальностью.

 

С петровских времен, когда по указанию царя празднование Нового года переместилось в зимний сезон, прошли века. Сменились ритуалы, традиции, несчитанное количество детей повзрослели, но остались основы – семейность, братание абсолютно разных людей и вера в добро. Мы, пусть не так остро как в детстве, все-таки чувствуем смену времен. В Дедушке Морозе для нас уже тайны нет, но пока дети верят в него – чисто и наивно – в их жизни есть место чуду.
 

Чудо для детей совершить каждому под силу. А как это приятно… попробуйте!

Смотрите альбом, выбирайте письма: https://vk.com/album-78195237_267412706

Все они написаны детьми из семей, где мать воспитывает ребенка одна и имеет доход ниже прожиточного минимума.

Стать Дедом Морозом можно тремя путями:

1) Найдите в альбоме письмо, которое еще не занято. Оставьте под письмом комментарий: "Беру письмо" или "Исполню желание" (вы также можете писать о выбранном подарке в комментариях под постом). Купите подарок и привезите в штаб фонда по адресу пр. Социалистический, 34, кабинет 101. Работаем по будням с 9:00 до 17:00.

2) Выберите в альбоме письмо и привезите по нашим реквизитам средства на конкретный подарок. В СМС нужно указать: "От Деда Мороза кому, на что".

3) Сделайте вклад в акцию пожертвованием на удобную для вас сумму. В СМС укажите: "От Деда Мороза".

Каждый из нас волшебник, и мы способны делать чудеса своими руками: помните об этом!

Реквизиты для перевода средств:
– СМС "от Деда Мороза" – кнопка "Помочь" на сайте фонда: fondoblaka.com
– СМС на короткий номер 3434: кодовое слово "Облака" пробел и сумма пожертвования
– Сбербанк: 4817760190948392, указать название фонд "Облака", зарегистрирована на директора фонда Джамилю Семененко
– Яндекс-кошелек: 410015642757166
– Qiwi-кошелек: +79609612442
– Через личный кабинет Сбербанк-онлайн: введите в строку (наименование компании) слово "Облака", вас выведут на страницу платежа.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

28.11.2019 11:55
Кристи

Замечательная идея!

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
12:05
Всё хорошо, всё плохо. Депутаты приняли бюджет Алтайского края с критикой и спорами 0
11:52
В Приамурье молодой человек убил 17-летнюю девушку за отказ от интима 4
11:32
"Земля возможностей": можно ли на Алтае превратить творчество в прибыльный бизнес 0
11:22
Кодовое слово: жители Алтая смогут получать финансовую информацию в ПФР по телефону 0
11:12
Справедливый и умный: барнаульцы назвали главные качества хорошего руководителя 5
11:01
Бешеная лиса покусала трех жителей алтайского села 0
10:49
Путин порекомендовал российским СМИ отвлечься от проблем Украины 9
10:42
В Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря 2
10:30
Где в Барнауле быстро снять стресс и расслабиться перед праздниками 0
10:16
Мошенник под видом военнослужащего похитил у жительницы Барнаула почти полмиллиона 1
10:02
Каждый барнаулец может стать Дедом Морозом, исполнив мечты детей из малоимущих семей 1
10:00
"Поразило сравнение Барнаула с Францией": глава Минтранса Алтая ответил Варламову 12
09:55
В Сибири найдена мумия щенка возрастом 18 тысяч лет 1
09:43
Мария Бутина отозвала апелляцию на приговор в США 8
09:30
В Барнауле перекроют движение на площади Свободы 4
09:14
"Достойный старт": врио главы Барнаула занял 38-е место в рейтинге градоначальников 10
09:02
Первокурсники АлтГТУ в Барнауле стали участниками федерального проекта Альфа-Банка 1
08:52
Сын Никаса Сафронова рассказал, почему его "засосало" в унитаз в самолете 15
08:31
"А мы тут плюшками балуемся". "Пионер" отмечает свое трехлетие 0
08:21
Мужчина погиб в пожаре на Алтае, пока люди снимали горящий дом на видео 15
08:14
Когда состоится большая пресс-конференция Путина в 2019 году и как задать вопрос 15
08:00
Успей до Нового года. Почему автомобиль нужно купить до конца 2019 года 0
07:51
Школьница из Барнаула Анна Филипчук записала клип со Стасом Пьехой 6
07:32
Дорогу молодым: в Алтайском крае выбирают лучшие бизнес-идеи 0
07:18
Срыв сроков и "никакие" документы: что мешает большой стройке на Алтае 5
07:08
Скворцова: заболеваемость гриппом в России начнет расти перед Новым годом 1
06:59
"Нужно спрашивать жителей": депутат Романенко о строительстве соцобъектов на Алтае 1
06:32
Былое величие: заброшенные памятники бывшей Югославии как отдельный вид прекрасного 6
06:03
Рождественский пост – 2019: что запрещено, как питаться и всем ли это нужно делать 0
06:00
Четверг в Алтайском крае будет теплым и безветренным 0
23:46
Барнаульцев призвали отказаться от кормления голубей 18
23:37
Блогер-урбанист Илья Варламов раскритиковал министра транспорта Алтайского края 19
23:13
Предприимчивые одесские гинекологи продавали видео осмотра пациенток порносайтам 4
22:20
Две двухдневные рабочие недели ждут жителей России 1
22:11
Бывшая жена российского игрока НХЛ заявила о похищении детей 0
21:42
Двое детей в Крыму умерли от отравления неизвестным веществом 2
21:17
Автомобиль без водителя протаранил магазин в Барнауле 3
20:54
В Республике Алтай обнаружили самый экстремальный туалет в мире 3
20:18
Триумф массовой культуры. В перезапуске франшизы Супермен может стать темнокожим 2
19:47
Хьюстон, у нас проблемы. Все туалеты на МКС вышли из строя 8
19:15
Все решено. "Единая Россия" представила своего кандидата на пост главы Заринска 3
18:56
Ученые выяснили, какая группа крови делает людей уязвимыми перед раком 1
18:35
"Я как придурок": Андрей Данилко в слезах покинул студию украинского шоу талантов 3
17:46
В Новосибирске разыскивают "банду подростков", которая больше года избивает детей 10
17:32
Минтранс хочет продлить скоростную трассу Москва – Казань до Кузбасса 1
17:21
Роструд раскрыл секрет, как сделать 31 декабря выходным днем 4
17:11
Под крышей дома своего: в Барнауле работникам культуры вручили ключи от новых квартир 7
17:02
Каменские справедливороссы отстояли низкую ставку налога на имущество 4
16:56
На жилье в алтайских селах в 2020 году потратят в 11 раз меньше денег 1
16:26
СК проверяет инцидент на рубцовском заводе, где сильно пострадал рабочий 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.