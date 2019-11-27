"Лунный свет" и все-все-все: 40 лучших фильмов десятилетия

Издание The Independent составило список 40 лучших фильмов за последнее десятилетие, пишет "Лента.ру".

Самой первой в нем стала американская картина режиссера Барри Дженкинса "Лунный свет", которая получила три премии "Оскар" в 2017 году.

На втором месте фильм Тодда Хейнса "Кэрол". Главные актрисы были номинированы на "Оскар", но награды не получили. История фильма переносит зрителя в 1950-е годы в Нью-Йорк, где у двух женщин завязались отношения.

Третья позиция была удостоена триллеру Джордана Пила "Прочь", где лучше всего отражена жизнь общества XXI века.

Четвертое место в списке занимает американский драматический фильм "Призрачная нить" Пола Томаса Андерсона. Там показана история знаменитого кутюрье Рейнольдса Вудкока, который одевал весь мир.

Пятое место досталось музыкальному фильму "Внутри Льюина Дэвиса" братьев Коэн.

В топовой десятке также "Американская милашка", "Приключения Паддингтона 2", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Тебя никогда здесь не было" и "Женщины ХХ века".