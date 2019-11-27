На достройку Художественного музея в Барнауле выделили еще 430 миллионов

На завершение строительство Государственного художественного музея Алтайского края будет выделено еще 432 миллиона рублей. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок. Средства выделяются из краевого бюджета.

Как следует из данных, стартовая цена контракта утверждена в сумме 436 млн рублей. Срок окончания работ — 1 июля 2021 года. Именно к этому моменту подрядчик обязан будет подготовить музей к вводу в эксплуатацию.

К реконструкции Государственного художественного музея в Барнауле приступили в 2012 году. Подрядчиком выступила компания "СтройГАЗ", которая выполнила 70% работ. Однако обанкротилась. Контракт расторгли, работы на объекте приостановили. По результатам конкурса в 2018 году госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ выиграла компания "Селф".Общая стоимость работ по новому контракту составляет 611,7 миллиона рублей. Однако власти края заранее говорили, что понадобится средства на отделочные работы. Например, около 600 миллионов уйдет на закупку оборудования.

Общая стоимость работ по новому контракту составляет 611,7 миллиона рублей. Деньги будут выделены из краевого бюджета. Еще около 600 миллионов уйдет на закупку оборудования.

Добавим, что пока строился культурный объект, в стране прошла Олимпиада в Сочи, произошел "Майдан" на Украине, где уже трижды сменился президент, прошли чемпионат мира по футболу, а также в отставку ушел губернатор Алтайского края Александр Карлин, который и был инициатором реконструкции.