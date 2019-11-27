На достройку Художественного музея в Барнауле выделили еще 430 миллионов

На завершение строительство Государственного художественного музея Алтайского края будет выделено еще 432 миллиона рублей. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок. Средства выделяются из краевого бюджета.
Как следует из данных, стартовая цена контракта утверждена в сумме 436 млн рублей. Срок окончания работ — 1 июля 2021 года. Именно к этому моменту подрядчик обязан будет подготовить музей к вводу в эксплуатацию.
К реконструкции Государственного художественного музея в Барнауле приступили в 2012 году. Подрядчиком выступила компания "СтройГАЗ", которая выполнила 70% работ. Однако обанкротилась. Контракт расторгли, работы на объекте приостановили. По результатам конкурса в 2018 году госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ выиграла компания "Селф".Общая стоимость работ по новому контракту составляет 611,7 миллиона рублей. Однако власти края заранее говорили, что понадобится средства на отделочные работы. Например, около 600 миллионов уйдет на закупку оборудования.
Общая стоимость работ по новому контракту составляет 611,7 миллиона рублей. Деньги будут выделены из краевого бюджета. Еще около 600 миллионов уйдет на закупку оборудования.
Добавим, что пока строился культурный объект, в стране прошла Олимпиада в Сочи, произошел "Майдан" на Украине, где уже трижды сменился президент, прошли чемпионат мира по футболу, а также в отставку ушел губернатор Алтайского края Александр Карлин, который и был инициатором реконструкции.
Комментарии
Да когда же это закончится? чем дольше строят тем больше вкладывают, он уже разваливается, и вообще чем окупит все вложенные бюджетные деньги, Лувр перевезут?
Он кому и зачем кроме абк и Шонии нужен?
он уже разваливается
так это-ж замечательно, можно будет приступить к новой реконструкции )))
можно там доходный дом открыть, нумера сдавать, мож окупится
Срам то какой, хоть книгу пиши как власти строили музей, и не одну серию можно написать. Это что получается, налоговые ставки сделали максимальными что бы собрать много денег и строить на них вот это? Или я не правильно думаю?
Интересно, что вперед произойдет, ДОМ-2 закончат транслировать или этот сарай достроят?!
Рэдиссон туда заселить.
Стоимость строительства и оборудования озвучили, а можно озвучить сколько спи.., ой - списали денег и сколько еще спишут?
Интересный момент - художники говорят, что здание с множеством около совершенно не годится для демонстрации картин. Изменчивое освещение, уличная стена вся в мелких окнах, не годится для развешивания картин
спасибо Карлину
как только он ушел - сразу Стройгаз обонкротился - без крыши работать опасно?
дада, в картинной галерее вообще должно быть по минимуму окон. Интересно на начале эскиза кто нибудь советовался о облике музее с знающими людьми.
полтора млрд???? за музей??? походу из этих денег ещё спонсируют восстановление нотр-дама, зачем убрали оттуда школу? лучше б вложили пару десятков млн в реконструкцию школы и все
27.11.2019 11:26
- гость -
Интересный момент - художники говорят, что здание с множеством около совершенно не годится для демонстрации картин. Изменчивое освещение, уличная стена вся в мелких окнах, не годится для развешивания картин
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Да, конечно. Что интересно, если рассматривать Эрмитаж, то здание ещё хуже приспособлено под музей. Однако народ туда почему-то ходит и ходит.
Действительно, если художникам строение не нравится, надо отдать под учебное заведение, как раньше было.
27.11.2019 11:27
- гость -
стройгаз обанкротился гораздо раньше
Третьяковку как минимум гомырят за 1,5 ярда то. Так случаем ракеты не собираются запускать?
27.11.2019 11:46
- гость -
Справедливости ради, в Эрмитаже-то интерес не только картины представляют
"если рассматривать Эрмитаж", а Лувр, то Лувр, да и Версаль. Пацаны-то не знали про окна))))