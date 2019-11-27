Теперь заживем: Владивосток официально признан столицей Приморского края

Теперь Владивосток официально признан столицей не только ДФО, но и Приморского края. Соответствующий закон единогласно поддержали и приняли в третьем чтении депутаты региона.

Теперь Владивосток будет получать все необходимые ресурсы, чтобы вывести город на уровень краевой столицы. По мнению администрации Приморского края, официальный статус позволит городу развиваться, жители станут лучше жить, у молодежи появится возможность карьерного роста.

" Для нас, для жителей Приморья, это [дает] возможность видеть перспективы карьерного роста для молодежи, новые рабочие места. Это возможность сегодня, здесь и сейчас решать вопросы федерального уровня. Безусловно, статус административного центра федерального округа — это дополнительные денежные средства, которые придут во Владивосток", — сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Год назад Владимир Путин подписал указ о том, что нужно перенести столицу Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. На переезд был выделен год, пишет ТАСС.