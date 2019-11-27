Новый горнолыжный комплекс "Гора Мишина" откроют в Белокурихе

Горнолыжный комплекс "Гора Мишина", включающий две километровые трассы, заработает для жителей и гостей Алтайского края 30 ноября.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, горнолыжный комплекс "Гора Мишина" был открыт на территории строящегося курорта "Белокуриха-2". Помимо него, на территории комплекса также работает горнолыжный комплекс "Гора Глухариная". Предполагается, что в будущем горнолыжные комплексы "Гора Мишина" и "Гора Глухариная" соединит общая трасса и канатно-кресельная дорога.

В новом сезоне инфраструктура комплекса пополнилась функциональным сервисным центром с пунктом проката и пабом. На всей территории площадки работает Wi-Fi. На "Мишиной горе" действуют две трассы с перепадом высот 225 м длиной 980 м, среднего уровня сложности.

Полностью комплекс будет готов к 2025 году.