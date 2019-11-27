Стала известна дата открытия «Трассы здоровья» в Барнауле

Зимний сезон на "Трассе здоровья" откроется 1 декабря. Гостей будет ждать горячий чай, вкусная выпечка, концертная программа и, конечно же,лыжня.

Новички смогут покататься на лыжне протяженностью 10 км, а подготовленные спортсмены смогут преодолеть 25 км.

"На первом и пятом километрах трассы для детей и взрослых будет проходить развлекательная концертная программа", — сообщает пресс-центр городской мэрии.

Организатором праздника по традиции является торговая сеть "Мария-Ра".

Также 1 декабря в парке Центральном торжественно откроют каток, хотя барнаульцы уже успели его оценить, сообщается в социальной сети парка. Гостей будут угощать чаем с малиновым вареньем и хорошим настроением.