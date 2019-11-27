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Нелегальных таксистов ловили в Камне-на-Оби по поручению Томенко

, ИА "Амител"
Такие рейды будут проходить регулярно в районах края

Нелегальных таксистов ловили в городе Камень-на-Оби. Мероприятие было организовано в соответствии с одним из поручений губернатора Алтайского края Виктора Томенко, данного в ходе заседания краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, по итогам рейда было возбуждено 10 административных материалов с привлечением к административной ответственности, минимальный размер штрафа составил 3000 рублей. Например, сотрудники полиции изъяли у таксистов два опознавательных фонаря, установленных на автомобилях незаконно. Один из водителей такси, перевозивший пассажиров, оказался в состоянии алкогольного опьянения.

В ведомстве добавили, что подобные рейды будут проходить на регулярной основе по всей территории Алтайского края.

Ранее министр транспорта Александр Дементьев сообщил, что в крае около трех тысяч перевозчиков не имеют лицензии, но все равно перевозят пассажиров.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

27.11.2019 12:26
- гость -

Ага, карательная операция по приказу гауляйтера. Дожили.

27.11.2019 12:27
- гость -

Теперь с Вас 10 рабочих мест !

27.11.2019 12:29
ГостьЯ

27.11.2019 12:26
- гость -

А у вас девять жизней в запасе, чтобы садиться в салон пьяного водителя?

27.11.2019 12:37
Толя

Заполонили нелегалы
самый рассадник - Яндекс такси

27.11.2019 12:42
- гость -

Молодец Томенко, добивай нищебродов до конца. Не можешь позволить себе лицензию в деревнях нечего заниматься перевозками. А те кто выживет на этой стадии мы проведем другое мероприятие.
27.11.2019 12:29
ГостьЯ А вам бы в штат администрации что бы выдавать такие перлы. Умный не сядет в машину к пьяному, или выйдет сразу же. А тот у которого есть лицензия уже как сам судья может быть неприкосновенен и подбухивать?! Дьявольщиной от вас разит мадам.

27.11.2019 12:42
Жорж

Отсюда вывод, доверяем свои жизни нелегальным перевозчикам.

27.11.2019 12:43
Сеня

Перевозчик частный - выбор опасный

27.11.2019 12:48
- гость -

27.11.2019 12:43
Сеня
А не частный это по вашему какой? Может вы знаете как автобусы проходят ТО? Такой смог идет, хлеще чем от Камаза, эти то надежные.

27.11.2019 12:48
Толя

А вы посмотрите, как серьезная авария с такси, так это нелегал оказывается и спроса ни с кого нет!

27.11.2019 12:51
Жорж

Согласен с Толяном

27.11.2019 12:51
Сеня

27.11.2019 12:48
- гость -
В автобусах хоть есть какой-то контроль есть, много ли их пьяных ловят?

27.11.2019 12:56
Жорж

Просто жалко труд легальных таксистов .

27.11.2019 13:00
Сеня

С нелегалами надо бороться!
Ни страховки, ни мед контроля

27.11.2019 13:27
Леха

с нелегалами страшнее, вы че и в случае чего с них не спросишь

27.11.2019 13:54
заинтересованный

Нужно чаще проводить такие мероприятия и не только по указке Томенко, но и по собственной инициативе контролирующих органов, по краю таких бомбил сотни, а то и тысячи. Контроля за их работой ноль, проснулся с бодуна включил приложение и поехал людей возить (очень часто детей!). Люди если торопятся даже не смотрят кто их везет и в каком состоянии - лишь бы доехать. А там сидит полу-пьяный таксист, у которого перед глазами все плывет. Вот вам и ДТП с трагическими последствиями. Я уж не говорю о том, на каком хламе они нас возят... как говорится не до хорошего.
Работают они не только по Барнаулу или Камню, заедьте на любой вокзал райцентра, там минимум по 10 таксистов стоит, ясное дело что без каких либо лицензий, что случись в дороге кто будет нести ответственность? Кто за них отвечает?

27.11.2019 14:01
- гость -

Толя-Сеня-Леха-Жорж, молодец! Можешь взять с полки пирожок)

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