Нелегальных таксистов ловили в Камне-на-Оби по поручению Томенко

Нелегальных таксистов ловили в городе Камень-на-Оби. Мероприятие было организовано в соответствии с одним из поручений губернатора Алтайского края Виктора Томенко, данного в ходе заседания краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, по итогам рейда было возбуждено 10 административных материалов с привлечением к административной ответственности, минимальный размер штрафа составил 3000 рублей. Например, сотрудники полиции изъяли у таксистов два опознавательных фонаря, установленных на автомобилях незаконно. Один из водителей такси, перевозивший пассажиров, оказался в состоянии алкогольного опьянения.
В ведомстве добавили, что подобные рейды будут проходить на регулярной основе по всей территории Алтайского края.
Ранее министр транспорта Александр Дементьев сообщил, что в крае около трех тысяч перевозчиков не имеют лицензии, но все равно перевозят пассажиров.
Комментарии
Ага, карательная операция по приказу гауляйтера. Дожили.
Теперь с Вас 10 рабочих мест !
27.11.2019 12:26
- гость -
А у вас девять жизней в запасе, чтобы садиться в салон пьяного водителя?
Заполонили нелегалы
самый рассадник - Яндекс такси
Молодец Томенко, добивай нищебродов до конца. Не можешь позволить себе лицензию в деревнях нечего заниматься перевозками. А те кто выживет на этой стадии мы проведем другое мероприятие.
27.11.2019 12:29
ГостьЯ А вам бы в штат администрации что бы выдавать такие перлы. Умный не сядет в машину к пьяному, или выйдет сразу же. А тот у которого есть лицензия уже как сам судья может быть неприкосновенен и подбухивать?! Дьявольщиной от вас разит мадам.
Отсюда вывод, доверяем свои жизни нелегальным перевозчикам.
Перевозчик частный - выбор опасный
27.11.2019 12:43
Сеня
А не частный это по вашему какой? Может вы знаете как автобусы проходят ТО? Такой смог идет, хлеще чем от Камаза, эти то надежные.
А вы посмотрите, как серьезная авария с такси, так это нелегал оказывается и спроса ни с кого нет!
Согласен с Толяном
27.11.2019 12:48
- гость -
В автобусах хоть есть какой-то контроль есть, много ли их пьяных ловят?
Просто жалко труд легальных таксистов .
С нелегалами надо бороться!
Ни страховки, ни мед контроля
с нелегалами страшнее, вы че и в случае чего с них не спросишь
Нужно чаще проводить такие мероприятия и не только по указке Томенко, но и по собственной инициативе контролирующих органов, по краю таких бомбил сотни, а то и тысячи. Контроля за их работой ноль, проснулся с бодуна включил приложение и поехал людей возить (очень часто детей!). Люди если торопятся даже не смотрят кто их везет и в каком состоянии - лишь бы доехать. А там сидит полу-пьяный таксист, у которого перед глазами все плывет. Вот вам и ДТП с трагическими последствиями. Я уж не говорю о том, на каком хламе они нас возят... как говорится не до хорошего.
Работают они не только по Барнаулу или Камню, заедьте на любой вокзал райцентра, там минимум по 10 таксистов стоит, ясное дело что без каких либо лицензий, что случись в дороге кто будет нести ответственность? Кто за них отвечает?
Толя-Сеня-Леха-Жорж, молодец! Можешь взять с полки пирожок)