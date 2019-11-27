Голикова объяснила россиянам, что значит счастье

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала в эфире Первого канала о своем понимании счастья.

"Это очень философский вопрос. Мне кажется, счастье — это наша жизнь, счастье, что мы родились, счастье, что мы находимся на этом свете, счастье — что мы любим, рожаем детей и имеем возможность быть востребованными в этой жизни", — сказала Голикова.

По мнению экспертов в студии, есть три фактора счастья — здоровье, семья и работа, которая дает достойную зарплату, чтобы жить, а не выживать.

Напомним, ранее жители России рассказали, что для счастья им требуется зарабатывать в среднем 161 тыс. рублей в месяц. При этом мужчинам нужно почти на треть больше, чем женщинам. Если прекрасная половина будет счастлива при заработке 138 тысяч в месяц, то сильная — при 181 тысяче.

Примечательно, что до Голиковой о счастье на собственном примере рассказывала председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "Я вообще счастливый человек, я считаю. Счастье для меня — это то, что я всю жизнь занимаюсь любимым делом, где добилась определенных успехов", — отметила она.

Ранее Матвиенко предложила ежегодно замерять уровень счастья россиян. Чтобы понимать, насколько жители России стали более счастливы в результате действий и решений власти.