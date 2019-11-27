Голикова объяснила россиянам, что значит счастье

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала в эфире Первого канала о своем понимании счастья.
"Это очень философский вопрос. Мне кажется, счастье — это наша жизнь, счастье, что мы родились, счастье, что мы находимся на этом свете, счастье — что мы любим, рожаем детей и имеем возможность быть востребованными в этой жизни", — сказала Голикова.
По мнению экспертов в студии, есть три фактора счастья — здоровье, семья и работа, которая дает достойную зарплату, чтобы жить, а не выживать.
Напомним, ранее жители России рассказали, что для счастья им требуется зарабатывать в среднем 161 тыс. рублей в месяц. При этом мужчинам нужно почти на треть больше, чем женщинам. Если прекрасная половина будет счастлива при заработке 138 тысяч в месяц, то сильная — при 181 тысяче.
Примечательно, что до Голиковой о счастье на собственном примере рассказывала председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "Я вообще счастливый человек, я считаю. Счастье для меня — это то, что я всю жизнь занимаюсь любимым делом, где добилась определенных успехов", — отметила она.
Ранее Матвиенко предложила ежегодно замерять уровень счастья россиян. Чтобы понимать, насколько жители России стали более счастливы в результате действий и решений власти.
Комментарии
Господь сказал про Иуду: лучше бы ему вовсе не родиться. Так что, мадам Голикова, видимо, сильно заблуждается по поводу своего счастьица. Возмездие неотвратимо.
"Если у них нет хлеба, пусть едят арбидол!"
ЧТО ОНА НЕСЕТ? КАКОЕ НАФИГ СЧАСТЬЕ В НИЩЕЙ СТРАНЕ?
сидит такой россиянин и ....без соли последний доедает...и радуется ...
13:06
Несчастье не в том, чтобы жить бедно. Несчастье - содержать на своей шее вот этих вот голиковых, всю эту мерзость.