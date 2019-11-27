Среда, 27 Ноябрь, 14:23

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,02
€ 70,52
Обь
43см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеКоммунальные аварии в Барнауле Аварии в энергосистеме Алтая
Новости

Голикова объяснила россиянам, что значит счастье

, ИА "Амител"
По мнению Голиковой, счастье – это то, что все мы родились

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала в эфире Первого канала о своем понимании счастья.

"Это очень философский вопрос. Мне кажется, счастье – это наша жизнь, что мы родились, что мы находимся на этом свете, что мы любим, рожаем детей и имеем возможность быть востребованными в этой жизни", – сказала Голикова.

По мнению экспертов в студии, есть три фактора счастья – здоровье, семья и работа, которая дает достойную зарплату, чтобы жить, а не выживать.

Напомним, ранее жители России рассказали, что для счастья им требуется зарабатывать в среднем 161 тыс. рублей в месяц. При этом мужчинам нужно почти на треть больше, чем женщинам. Если прекрасная половина будет счастлива при заработке 138 тысяч в месяц, то сильная – при 181 тысяче.

Примечательно, что до Голиковой о счастье на собственном примере рассказывала председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "Я вообще счастливый человек, я считаю. Счастье для меня – это то, что я всю жизнь занимаюсь любимым делом, где добилась определенных успехов", – отметила она.

Ранее Матвиенко предложила ежегодно замерять уровень счастья россиян. Чтобы понимать, насколько жители России стали более счастливы в результате действий и решений власти.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

27.11.2019 12:56
- гость -

Господь сказал про Иуду: лучше бы ему вовсе не родиться. Так что, мадам Голикова, видимо, сильно заблуждается по поводу своего счастьица. Возмездие неотвратимо.

27.11.2019 13:03
- гость -

"Если у них нет хлеба, пусть едят арбидол!"

27.11.2019 13:06
гость

ЧТО ОНА НЕСЕТ? КАКОЕ НАФИГ СЧАСТЬЕ В НИЩЕЙ СТРАНЕ?

27.11.2019 13:10
гость

сидит такой россиянин и ....без соли последний доедает...и радуется ...

27.11.2019 13:15
- гость -

13:06
Несчастье не в том, чтобы жить бедно. Несчастье - содержать на своей шее вот этих вот голиковых, всю эту мерзость.

27.11.2019 13:27
- гость -

зачем они разговаривают?

27.11.2019 13:32
- гость -

1. И Голикову, и Матвиенко, и всех остальных, и чиновников, и не чиновников, и правых, и неправых, всех в итоге оценят по результатам их дел.
2. Конкретно к Голиковой я отношусь очень плохо, как и ко многим ее коллегам.
3. Вопрос что считать для себя счастьем - сугубо личный, и каждый на него имеет свой ответ.
4. А вы, вышеотписавшиеся, нищие не материально, вы духовно нищие. И дай вам денег, разбогатей вы, это не принесёт вам счастья. Деньги не равны счастью, а счастье - это вовсе не деньги.

27.11.2019 13:35
- гость -

По мнению Голиковой, счастье - это то, что все мы родились

тогда лунтик самый счастливый)))

27.11.2019 13:41
- гость -

27.11.2019 13:32
- гость -
А вам не приходило в голову что у вас завышенная самооценка?! А вышеотписавшиеся может имеют такую черту язвенную черту юмора которую используют как призму что бы себя внутри не сжечь от происходящего? Какого загнул? Фрейд позавидовал бы

27.11.2019 13:45
Иван

В России по настоящему счастливым может быть только сумасшедший. У всех остальных может быть только кратковременное проявление этого эфемерного состояния.

27.11.2019 13:45
Ируся

счастье-это когда тебя понимают. Несчастье-когда поняли до конца...

27.11.2019 13:49
- гость -

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала в эфире - дальше можно не комментировать. !Неприятна женщина!

27.11.2019 13:49
- гость -

13:41
Из какого из трёх пунктов вы сделали вывод про завышенную самооценку оппонента?
Вам не кажется, что вы попросту не найдя аргументов оскорбили несогласного с вами?)
Язвенная черта юмора???? WTF???

27.11.2019 14:05
- гость -

Дай бог не вляпаться во власть
и не геройствовать подложно,
и быть богатым — но не красть,
конечно, если так возможно.

Е. А. Евтушенко

27.11.2019 14:09
- гость -

все мы родились не в той стране

27.11.2019 14:11
гость

"А вы, вышеотписавшиеся, нищие не материально, вы духовно нищие"

приведите хоть один пример, когда нищий человек который концы с концами сводит, будет счастлив духовно?
по-моему счастье это совокупность многих факторов, человек может быть счастлив только тогда, когда уверен в завтрашнем дне

27.11.2019 14:17
- гость -

Имеем возможность быть востребованными в этой жизни.

Да...То-то и оно,что имеем возможность.

27.11.2019 14:22
гость

Представь весь мир целиком и без остатка и вырази его одним чувством.
Голикова вспомнила роды. Голикова ответила как женщина... Как мудрая женщина.

27.11.2019 14:23
- гость -

бытие определяет сознание - это аксиома.
Голикова может мурлыкать что угодно, но здесь уже про сытого и голодного актуальнее.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
14:21
Стоимость проезда в электротранспорте в Новосибирске сделали, как в Барнауле 0
14:11
В Рубцовске рабочий подорвался на бочке, когда пытался ее разрезать 0
13:41
Ростуризм прокомментировал ДТП с российскими туристами в Доминикане 0
13:29
Диетолог рассказал, можно ли сладким морсом и пирожными согреться в мороз 0
13:16
Минздрав проверил рубцовскую поликлинику, где люди стоят в очереди с пяти утра 6
12:55
13 барнаульских депутатов опять наошибались в декларациях 17
12:41
Голикова объяснила россиянам, что значит счастье 19
12:25
Хамству нет предела: в Барнауле два парня в магазине играли в футбол пачкой макарон 17
12:15
Нелегальных таксистов ловили в Камне-на-Оби по поручению Томенко 16
12:01
Стала известна дата открытия "Трассы здоровья" в Барнауле 2
11:51
Бийчанин отдал мошенникам 230 тысяч, чтобы вернуть вложения в финансовую пирамиду 4
11:42
Новый горнолыжный комплекс "Гора Мишина" откроют в Белокурихе 1
11:13
Теперь заживем: Владивосток официально признан столицей Приморского края 8
11:03
На достройку Художественного музея в Барнауле выделили еще 430 миллионов 26
10:51
Ученые назвали продукты, которые помогут при похмелье 4
10:33
В Барнауле мошенницы предложили пенсионерке снять порчу и похитили 20 тысяч рублей 10
10:17
"Сами строителей на брак толкаете!": власти и бизнес поспорили из-за соцобъектов 8
10:02
Альфа-Банк сэкономит 29 тонн бумаги в год 3
09:53
Увеличена дальность поражения одной из самых точных российских винтовок 14
09:29
Жириновский рассказал, при каком условии Россия "превентивно уничтожит" Украину 37
09:11
Вдохновленные малой Родиной: в Барнауле дебютирует новая бизнес-конференция 0
09:01
Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук 4
08:43
Волшебная коряга, счастливый билет, охранный камень: пять необычных интернет-покупок 4
08:23
ДТП в центре Барнаула стало причиной огромных утренних пробок 6
08:01
Торговые представители подрались из-за места на полке в крупной алтайской сети 8
07:43
Греф обвинил себя в утечке данных клиентов Сбербанка 10
07:32
Недвижимость как инвестиция: почему выгодно покупать квартиру в Москве 0
07:19
Барнаул вошел в двадцатку городов России с лучшим качеством жизни 39
06:48
Птичья столовая. Школьники и общественники развесили кормушки в парке "Изумрудный" 3
06:32
Винтажный Санта и гонки на свиньях: удивительные исторические снимки 8
06:26
Снег и гололедицу на дорогах обещают в среду в Алтайском крае 0
06:01
Как правильно питаться в рождественский пост. Инфографика 2
05:06
Какими странными делами занимались 27 ноября и почему боялись ходить в лес 1
23:39
В алтайском селе всего за неделю починили мост. Не без помощи депутата 5
23:11
Регионам хотят дать право снижать штрафы за нарушение ПДД 5
22:36
Матвиенко призвала отменить или снизить налоги для малого и среднего бизнеса 12
21:45
Алтайский край вернулся в список лучших регионов по нацпроектам 1
21:01
Путин отменил введенные Ельциным детские пособия по 50 рублей 10
20:44
В Госдуме предложили в два раза сократить новогодние выходные 56
20:13
Житель Алтайского края спилил 131 пихту в канун Нового года 2
19:54
Две алтайские школьницы победили в конкурсе на лучшие рисунки воды 1
19:29
Сбербанк выяснил, сколько россияне в среднем тратят на ЖКХ 15
19:16
Романенко: "Главное не быть равнодушными и брать инициативу в свои руки" 0
18:56
В Барнауле завершилось голосование за территории, которые необходимо благоустроить 2
18:27
Путин рассказал школьникам, что "должно щелкнуть" при выборе профессии 2
17:45
Подросток спас девятилетнюю девочку от изнасилования в Иркутске 6
17:37
Honda врезалась в автомобиль Mazda на перекрестке в Барнауле 6
17:20
Ситуация с безработицей в Алтайском крае носит сезонный характер 12
17:07
В России не осталось свободных IP-адресов 2
16:27
Стало известно, когда в Рубцовске откроют обновленный драмтеатр 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.