Голикова объяснила россиянам, что значит счастье

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала в эфире Первого канала о своем понимании счастья.
"Это очень философский вопрос. Мне кажется, счастье – это наша жизнь, что мы родились, что мы находимся на этом свете, что мы любим, рожаем детей и имеем возможность быть востребованными в этой жизни", – сказала Голикова.
По мнению экспертов в студии, есть три фактора счастья – здоровье, семья и работа, которая дает достойную зарплату, чтобы жить, а не выживать.
Напомним, ранее жители России рассказали, что для счастья им требуется зарабатывать в среднем 161 тыс. рублей в месяц. При этом мужчинам нужно почти на треть больше, чем женщинам. Если прекрасная половина будет счастлива при заработке 138 тысяч в месяц, то сильная – при 181 тысяче.
Примечательно, что до Голиковой о счастье на собственном примере рассказывала председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "Я вообще счастливый человек, я считаю. Счастье для меня – это то, что я всю жизнь занимаюсь любимым делом, где добилась определенных успехов", – отметила она.
Ранее Матвиенко предложила ежегодно замерять уровень счастья россиян. Чтобы понимать, насколько жители России стали более счастливы в результате действий и решений власти.
Комментарии
Господь сказал про Иуду: лучше бы ему вовсе не родиться. Так что, мадам Голикова, видимо, сильно заблуждается по поводу своего счастьица. Возмездие неотвратимо.
"Если у них нет хлеба, пусть едят арбидол!"
ЧТО ОНА НЕСЕТ? КАКОЕ НАФИГ СЧАСТЬЕ В НИЩЕЙ СТРАНЕ?
сидит такой россиянин и ....без соли последний доедает...и радуется ...
13:06
Несчастье не в том, чтобы жить бедно. Несчастье - содержать на своей шее вот этих вот голиковых, всю эту мерзость.
зачем они разговаривают?
1. И Голикову, и Матвиенко, и всех остальных, и чиновников, и не чиновников, и правых, и неправых, всех в итоге оценят по результатам их дел.
2. Конкретно к Голиковой я отношусь очень плохо, как и ко многим ее коллегам.
3. Вопрос что считать для себя счастьем - сугубо личный, и каждый на него имеет свой ответ.
4. А вы, вышеотписавшиеся, нищие не материально, вы духовно нищие. И дай вам денег, разбогатей вы, это не принесёт вам счастья. Деньги не равны счастью, а счастье - это вовсе не деньги.
По мнению Голиковой, счастье - это то, что все мы родились
тогда лунтик самый счастливый)))
27.11.2019 13:32
- гость -
А вам не приходило в голову что у вас завышенная самооценка?! А вышеотписавшиеся может имеют такую черту язвенную черту юмора которую используют как призму что бы себя внутри не сжечь от происходящего? Какого загнул? Фрейд позавидовал бы
В России по настоящему счастливым может быть только сумасшедший. У всех остальных может быть только кратковременное проявление этого эфемерного состояния.
счастье-это когда тебя понимают. Несчастье-когда поняли до конца...
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала в эфире - дальше можно не комментировать. !Неприятна женщина!
13:41
Из какого из трёх пунктов вы сделали вывод про завышенную самооценку оппонента?
Вам не кажется, что вы попросту не найдя аргументов оскорбили несогласного с вами?)
Язвенная черта юмора???? WTF???
Дай бог не вляпаться во власть
и не геройствовать подложно,
и быть богатым — но не красть,
конечно, если так возможно.
Е. А. Евтушенко
все мы родились не в той стране
"А вы, вышеотписавшиеся, нищие не материально, вы духовно нищие"
приведите хоть один пример, когда нищий человек который концы с концами сводит, будет счастлив духовно?
по-моему счастье это совокупность многих факторов, человек может быть счастлив только тогда, когда уверен в завтрашнем дне
Имеем возможность быть востребованными в этой жизни.
Да...То-то и оно,что имеем возможность.
Представь весь мир целиком и без остатка и вырази его одним чувством.
Голикова вспомнила роды. Голикова ответила как женщина... Как мудрая женщина.
бытие определяет сознание - это аксиома.
Голикова может мурлыкать что угодно, но здесь уже про сытого и голодного актуальнее.