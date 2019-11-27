Ростуризм прокомментировал ДТП с российскими туристами в Доминикане

В Ростуризме прокомментировали ДТП с автобусом, в котором российские туристы ехали в аэропорт города Ла-Романа в Доминикане.

"Принимающий офис туроператора поездки – Anex Tour – держит ситуацию под контролем, специалисты компании находятся непосредственно с туристами", – говорится в сообщении ведомства.

В Ростуризме уточнили, что в автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель.

После ДТП лишь семь человек продолжили трансфер и вылетают запланированным рейсом.

По последним данным, в больницах остаются 27 россиян, в том числе два ребенка. Медики сообщили, что около 15 человек остаются в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что одной из пострадавших пришлось ампутировать обе руки. Об этом сообщил руководитель отделения посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов.

По предварительной версии, ДТП произошло по причине резкого маневра и перестроения грузовика. Водитель автобуса был вынужден совершить резкое торможение и маневр, чтобы избежать столкновения. В итоге автобус перевернулся.