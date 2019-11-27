ФАС проверила цены на гречку в Алтайском крае и не нашла нарушений

В Алтайском крае при анализе рынка гречихи не выявлено нарушений антимонопольного законодательства, сообщает региональная ФАС.

"Мониторинг ситуации, в том числе политики ценообразования, проведен во всех звеньях производственной цепочки с целью выявления возможных признаков заключения соглашений. Дополнительно проведены проверки розничного сектора", – рассказали в управлении.

В ходе проверки выяснилось, что алтайские производители, переработчики и розничная торговля ведут самостоятельную политику ценообразования. И это при том, что региональный рынок гречихи имеет большую конкуренцию – выращиванием занимаются более 1200 компаний и фермеров, переработкой – более 30 предприятий, а продажей – и вовсе не счесть.

Также в ходе проверки не выявлено недостатка гречихи или же создания искусственного дефицита.

"Урожай соответствует загрузке перерабатывающих предприятий, а схема реализации не изменилась по отношению к прошлому году", – уточнили в УФАС.

Что касается роста цен, то это продиктовано объективными причинами, объяснили в ведомстве. Причем по всей цепочке.

Так, к примеру, у сельхозпроизводителей это связано с перепроизводством в 2014-2018 годах, когда цены были низкими и доходили до пяти тысяч рублей за тонну при параллельном росте стоимости минеральных удобрений, ГСМ, запасных частей для техники и прочего.

Аналогичная ситуация складывалась и у переработчиков. А стоимость крупы гречневой в розничном сегменте зависит от общей экономической ситуации.

В целом, как уверен руководитель Алтайского краевого УФАС Степан Поспелов, ситуация спокойная. "В предыдущие "гречневые кризисы" во многом резкое повышение цен на гречневую крупу стало результатом ажиотажного спроса населения, который, в свою очередь, был спровоцирован сообщениями в "публичном поле" о неурожае и грядущем дефиците. Сегодня таких предпосылок нет", – заверил Поспелов.

Напомним, в конце октября алтайская ФАС решила выяснить, почему в крае гречиха подорожала после уборочной кампании. Как отметили в Алтайкрайстате, цена выросла почти вдвое – на 90,5% (15 тыс. 721 руб. за тонну).