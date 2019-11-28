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Срыв сроков и "никакие" документы: что мешает большой стройке на Алтае

, ИА "Амител", Елена Маслова
Власти основательно обсудили, как будут строить сотни социальных объектов
Детский сад в Новоалтайске / Фото: sgd22.ru

Детский сад в Новоалтайске / Фото: sgd22.ru

В 2021 году власти Алтайского края планируют ввести в эксплуатацию два долгостроя – противотуберкулезный диспансер в Новоалтайске и художественный музей в Барнауле. В 2022 году деньги пойдут на реконструкцию краеведческого музея, музыкального колледжа и строительство большого крытого катка. В 2020 году в работе будут почти 250 соцобъектов. О планах строительства социальных объектов в крае и проблемах, связанных с этим, говорили 26 ноября на заседании правительства региона.

Что построят и отремонтируют?

На строительство и ремонт социальных объектов в 2020 году по краевой адресной инвестпрограмме (КАИП) запланировали потратить 5,9 млрд рублей, рассказал Анатолий Нагорнов, замминистра экономического развития. 159 объектов запустят (включая 94 отремонтированных), на 50-ти – продолжат работы, еще для 37-ми начнут готовить проектную документацию.

Из самых масштабных проектов:

  • две школы в Волчихинском районе и в Барнауле и одна пристройка во Власихе;
  • шесть детсадов (четыре – в Барнауле, по одной – в Камне-на-Оби и в Целинном районе) и одна пристройка в Завьяловском районе;
  • 26 фельдшерско-акушерских пунктов;
  • культурно-спортивный комплекс в Новоалтайске;
  • два футбольных поля в Бийске и в Славгороде;
  • обводной канал с мостом для спортшколы по гребле на байдарках и каноэ;
  • 2,2 км водопровода в "Белокурихе-2".

Какие трудности возникают?

Главная проблема, на которую обратили внимание руководители всех министерств и представители муниципалитетов, – отвратительное качество проектной документации. Причин этому несколько, в том числе плохая подготовка проектировщиков, выигрывающих торги, а также тот факт, что на местах отвечают за документы зачастую некомпетентные люди.

Например, по словам министра образования края Максима Костенко, в районных администрациях часто проекты курируют председатели комитетов по образованию, у которых нет никакой специальной подготовки.

В результате документы долго проходят госэкспертизу, которая не может принять документы в предлагаемом виде. Прозвучало даже предложение увеличить число сотрудников в ведомстве. Но губернатор края Виктор Томенко дал жестко понять: главная причина длительного рассмотрения документов – не дефицит кадров, а качество проектов.

Это подтвердила и глава Госэкспертизы края Зинаида Васильева: "Это крик души наших экспертов. Бывает, по четыре раза просишь исправить хотя бы титульный лист – заменить "город Тула" на "город Барнаул". По ее словам, остались в крае лишь три института, которые делают хорошую документацию. Их проекты проходят экспертизу очень быстро. 

Руководители министерств много говорили о дефиците подрядчиков, которые не видят выгоды и смысла выходить на торги по соцобъектам, хотя власти и предприняли шаги, чтобы сделать условия более привлекательными – смогли повысить начальные цены и ввели 30%-ное авансирование на трех этапах строительства. Чиновники пытались даже заговорить о привлечении застройщиков из других регионов. За что получили отповедь от руководителя ИСК "Союз" Владимира Отмашкина, сказавшего, что сюда никто не пойдет на предлагаемые условия, которые все равно хуже, чем в соседних регионах.

Анатолий Нагорнов отметил, что подрядчики регулярно срывают сроки контрактов. Но и здесь причины бывают разные. Где-то – это плохие организация труда и качество работ, а где-то – плохое качество проектов, и недостатки приходится исправлять на ходу.

Максим Костенко уже второй раз "закидывал удочку" с идеей о создании краевой организации, которая бы стала госзаказчиком, например, по всем образовательным стройкам вместо муниципалитетов. "Мы бы уже тогда и несли ответственность, и работали с муниципалитетами непосредственно", – аргументировал министр.

Однако уже второй раз губернатор выступает против этой идеи: "Это, может быть, было бы и хорошо – взять на себя ответственность. Но всегда возникает вопрос: завтра ведь муниципалитеты могут сказать, что они и еще что-то сделать не могут, и еще что-то, а потом скажут, что вообще ничего делать не могут. "Заберите все на уровень края, а мы покурим". Здесь должно быть разумное решение".

Добавим, что 5,9 млрд рублей, которые запланированы на 2020 год, могут стать не окончательной цифрой. Так, в 2019 году при корректировке бюджета на краевую инвестпрограмму в мае добавили 400 млн рублей, и ее объем возрос с первоначальных 5,5 млрд до 5,9 млрд рублей.

Автор:
Елена Маслова Редактор

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