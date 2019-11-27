Хамству нет предела: в Барнауле два парня в магазине играли в футбол пачкой макарон

Двое парней взяли пачку макарон с витрины и начали играть ей в футбол прямо на глазах покупателей. Инцидент произошел вечером 26 ноября в торговой сети "Ашан".

"Молодые люди мастерски пинали между собой с ноги на ногу пачку макарон, пусть недорогих, пусть самых простых, но так они относятся в продуктам питания", — пишет очевидец Светлана в паблике Barnaul 22.

На замечания молодые люди не реагировали.

"Я сделала замечание,но они, как ни в чем не бывало, продолжили свой "футбол". Тут уже муж не выдержал, подошёл и сделал им ещё раз замечание, на что парень ответил: "А что такого? Лапша же в упаковке! Если мы порвем упаковку, мы за неё заплатим", — рассказывает покупательница магазина.

Дело закончилось тем, что неравнодушные жители города проводили парней на кассу вместе с макаронами и убедились, что наглецы за нее заплатили.

Кстати сказать, такое поведение можно расценить как мелкое хулиганство и привлечь по ст 20.1 КоАП РФ.