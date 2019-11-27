Хамству нет предела: в Барнауле два парня в магазине играли в футбол пачкой макарон

Двое парней взяли пачку макарон с витрины и начали играть ей в футбол прямо на глазах покупателей. Инцидент произошел вечером 26 ноября в торговой сети "Ашан".
"Молодые люди мастерски пинали между собой с ноги на ногу пачку макарон, пусть недорогих, пусть самых простых, но так они относятся в продуктам питания", — пишет очевидец Светлана в паблике Barnaul 22.
На замечания молодые люди не реагировали.
"Я сделала замечание,но они, как ни в чем не бывало, продолжили свой "футбол". Тут уже муж не выдержал, подошёл и сделал им ещё раз замечание, на что парень ответил: "А что такого? Лапша же в упаковке! Если мы порвем упаковку, мы за неё заплатим", — рассказывает покупательница магазина.
Дело закончилось тем, что неравнодушные жители города проводили парней на кассу вместе с макаронами и убедились, что наглецы за нее заплатили.
Кстати сказать, такое поведение можно расценить как мелкое хулиганство и привлечь по ст 20.1 КоАП РФ.
Комментарии
играли в футбол пачкой макарон
Молодежь у нас хорошо живет, может себе позволить. А на митинги ходят, чтобы разрешили играть в футбол продуктами
молодежь нужно воспитывать в созидательном труде на личном примере.
каждый день вижу истерики малышей которые орут до тех пор пока не получат желаемое,
никто им не прививает мысль, чтобы что то получить, нужно чтото сделать или отдать....
27.11.2019 12:35
- гость -
Согласен, а потом эти малыши вырастают и сидят на Амике, и ноют что им кто-то что-то должен....
Чиновницу уволили потому что сказала, что макарошки у нас дешевые. А парни с ней согласны
наверное модные с подворотами....
заставить сожрать прилюдно
два полупокера
У меня дед им бы хребет перекусил, а он у меня голод 30-х пережил, устроенный коммунистами.
зуммерки, путинское поколение
Да, вели себя неприлично. Но трепетное отношение к еде не разделяю.
Поколение ТНТ.
27.11.2019 12:53
- гость -
Поколение ТНТ.
Поколение совка.
7.11.2019 12:56
- гость -
27.11.2019 12:53
- гость -
Поколение ТНТ.
Поколение совка.
Ага (гони дальше) и египетских пирамид
да, забыло человечество что такое с голоду пухнуть, забыло