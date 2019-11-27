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Новости

Хамству нет предела: в Барнауле два парня в магазине играли в футбол пачкой макарон

, ИА "Амител"
На замечания покупателей «футболисты» не обращали внимания
Фото/vk.com/barneos22

Фото/vk.com/barneos22

Двое парней взяли пачку макарон с витрины и начали играть ей в футбол прямо на глазах покупателей. Инцидент произошел вечером 26 ноября в торговой сети "Ашан".

"Молодые люди мастерски пинали между собой с ноги на ногу пачку макарон, пусть недорогих, пусть самых простых, но так они относятся в продуктам питания", — пишет очевидец Светлана в паблике Barnaul 22.

На замечания молодые люди не реагировали.

"Я сделала замечание,но они, как ни в чем не бывало, продолжили свой "футбол". Тут уже муж не выдержал, подошёл и сделал им ещё раз замечание, на что парень ответил: "А что такого? Лапша же в упаковке! Если мы порвем упаковку, мы за неё заплатим", — рассказывает покупательница магазина.

Дело закончилось тем, что неравнодушные жители города проводили парней на кассу вместе с макаронами и убедились, что наглецы за нее заплатили.

Кстати сказать, такое поведение можно расценить как мелкое хулиганство и привлечь по ст 20.1 КоАП РФ.

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Автор:
Екатерина Брагина редактор службы новостей 9231612657

Комментарии

27.11.2019 12:31
гость

играли в футбол пачкой макарон

Молодежь у нас хорошо живет, может себе позволить. А на митинги ходят, чтобы разрешили играть в футбол продуктами

27.11.2019 12:35
- гость -

молодежь нужно воспитывать в созидательном труде на личном примере.
каждый день вижу истерики малышей которые орут до тех пор пока не получат желаемое,
никто им не прививает мысль, чтобы что то получить, нужно чтото сделать или отдать....

27.11.2019 12:38
- гость -

27.11.2019 12:35
- гость -

Согласен, а потом эти малыши вырастают и сидят на Амике, и ноют что им кто-то что-то должен....

27.11.2019 12:41
гость

Чиновницу уволили потому что сказала, что макарошки у нас дешевые. А парни с ней согласны

27.11.2019 12:45
- гость -

наверное модные с подворотами....

27.11.2019 12:46
BLATNOI

заставить сожрать прилюдно

27.11.2019 12:47
BLATNOI

два полупокера

27.11.2019 12:48
- гость -

У меня дед им бы хребет перекусил, а он у меня голод 30-х пережил, устроенный коммунистами.

27.11.2019 12:53
- гость -

зуммерки, путинское поколение

27.11.2019 12:53
- гость -

Да, вели себя неприлично. Но трепетное отношение к еде не разделяю.

27.11.2019 12:53
- гость -

Поколение ТНТ.

27.11.2019 12:56
- гость -


27.11.2019 12:53
- гость -

Поколение ТНТ.

Поколение совка.

27.11.2019 13:14
- гость -

7.11.2019 12:56
- гость -


27.11.2019 12:53
- гость -

Поколение ТНТ.

Поколение совка.

Ага (гони дальше) и египетских пирамид

27.11.2019 13:18
гость

да, забыло человечество что такое с голоду пухнуть, забыло

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