"Земля возможностей": можно ли на Алтае превратить творчество в прибыльный бизнес

2 декабря 2019 года в Алтайском крае впервые пройдет необычное мероприятие: конференция под названием "Алтай – земля возможностей: творчество и бизнес", которая состоится на площадке центра "Мой бизнес". Мероприятие соберет в одном месте предпринимателей Алтайского края, творческих людей и представителей власти. В гостях у радио "Эхо Москвы в Барнауле" побывала одна из организаторов конференции, барнаульский предприниматель Анна Усова. Она подробно рассказала о предстоящем событии, поделилась историей своего бизнес-успеха и грандиозными планами по развитию городской набережной и Нагорного парка.

– Анна, как возникла идея проведения такой конференции и что это будет за мероприятие?

– Идея конференции витала в воздухе давно: просто в один прекрасный момент все звезды сошлись. Когда мы пришли в центр "Мой бизнес" Алтайского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – Фонд МСП, – прим. ред.) договариваться о проведении в малом зале совершенно местечкового, небольшого мероприятия, представители фонда, узнав о наших планах, сказали: "Да что вы! У нас на третьем этаже есть огромный зал!" Мы туда пришли и просто влюбились в это помещение – оснащенное, красивое, современное, "правильное". Так мы определились с местом.

Кроме того, я, мои коллеги и партнеры – все мы обожаем Алтай, причем Алтай в широком смысле слова: и наш край, и республику. Для меня это всегда источник силы, вдохновения, мощи, энергии, бесконечного потока мыслей, поэтому хочется на конференции донести до всех участников, насколько в благодатном месте мы живем. Это и природа, и удивительные продукты, и энергетика. Я верю в то, что сегодня – эра перехода энергетической чаши, которая много веков была на Тибете, к нам на Алтай. Кстати, один из местных философов говорит о том, что Барнаул и Алтай – это вообще "центр мира": когда-то здесь зарождались цивилизации, а сегодня у нас сосредоточен поток творчества, интеллекта и совершенно невероятных идей. Именно поэтому я здесь живу и никуда отсюда не собираюсь уезжать – несмотря на то, что все мои друзья уехали за границу и в европейскую часть России. И в ходе конференции мы как раз и решили с представителями фонда поделиться этой идеей с людьми: они – с точки зрения бизнеса, я – с точки зрения творчества и каких-то более высоких вибраций.

И спикеры у нас подобрались соответствующие: я называю их "творцами нового потока". Они расскажут свое видение, поделятся своей энергетикой с участниками конференции (мы ожидаем 150 человек). Вообще зал центра "Мой бизнес" вмещает 200 человек, но мы еще планируем vip-гостей – это представители власти, крупного бизнеса, СМИ.

Почему мы делаем акцент на приглашении властей? Потому что творчество невозможно без поддержки государства, без поддержки бизнеса. Некоторые люди, которые будут выступать на конференции, свое креативное начало уже трансформировали в бизнес: у них некоторые картины стоят по 200-300 тысяч рублей, они известны на весь мир и прославляют нашу Россию. Но есть ребята, которые только начинают, у них безграничный потенциал, но нет поддержки, и хочется власть призвать к тому, чтобы она обратила внимание на таких людей. Творческим натурам без финансов и поддержки власти очень сложно: они могут в своих мастерских создавать невероятные вещи, которые оценил бы весь мир, но не знают, как это продвигать.

– Получается, форума бы не было, не поддержи вас центр "Мой бизнес"?

– Однозначно. Я бесконечно благодарна центру "Мой бизнес" и очень рада, что сегодня есть такая прогрессивная власть. Надеюсь, Александр Сергеевич Евстигнеев (начальник управления по развитию предпринимательства и рыночной структуры Алтайского края, – прим. ред.) не будет против, если я его здесь обозначу: это человек действительно молодого поколения в государственных структурах, который всегда нас поддерживает. На центре "Мой бизнес" огромная организационная часть мероприятия: они предоставляют зал, занимаются приглашением структур, которые нам необходимы, помогают в организации комфорта всех участников. Моя задача – работа со спикерами и вообще закрутить всю эту энергию. Мы затронем мощные темы, и для меня одна из задач – сделать нашу конференцию традиционным мероприятием, где мы можем обсуждать проблематику нашей отрасли: я ее называю "отрасль творцов нового поколения". Чтобы люди постоянно чувствовали поддержку и понимали, что могут творить и прославлять наш Алтай на весь мир.

– Как можно принять участие в конференции в качестве гостя?

– Участие в конференции бесплатное, но зарегистрироваться нужно обязательно: ссылку можно найти на сайте мойбизнес22.рф в разделе "Новости". Можно также написать мне в Direct. Напомню, что у нас всего 150 мест, 100 из которых уже забронировано.

– Кто основные спикеры и какие темы будут наиболее интересны?

– Официально и торжественно откроет наш форум Александр Сергеевич Евстигнеев. Он расскажет о мерах государственной поддержки предпринимательства в Алтайском крае. Далее мы предоставим слово директору Фонда МСП Антону Валерьевичу Слободчикову. Его тема – "Успешный бизнес: ваше призвание, наша поддержка". Могу сказать, что Антон Валерьевич – очень открытый человек, который с удовольствием ответит на все вопросы, а самое главное – расскажет о том, что любой предприниматель в нашем крае может получить поддержку.

– Вы на своем опыте в этом убедились?

– Да. Я уже в бизнесе немало лет и столкнулась со многими задачами, которые приходят с ростом бизнеса, и которые ты не всегда можешь "потянуть" финансово. Когда мы пришли в центр "Мой бизнес", перед нами открылись колоссальные возможности: мы можем участвовать в международных выставках, в бизнес-сессиях, в разных форумах, и все это – бесплатно. Передо мной открылся весь мир, который я раньше себе позволить не могла.

– Вернемся к программе конференции. Кто еще заявлен среди выступающих?

– Форум творческих выступлений откроют соорганизаторы с проектом "Алтай сокровенный" – это подарки премиум-класса, совершенно новый проект для нашего города и края. Далее Елена Карлова – знаменитая художница, создательница энергокартин и мандал – расскажет про "Солнце Алтая". Следующим спикером у нас будет почетная гостья из Санкт-Петербурга Кристина Абрамова – талантливейший человек родом из Барнаула, все регалии которого я даже не могу перечислить: их слишком много. В афише и программе ее нет: она заявила себя в качестве выступающего уже позже, увидев афишу конференции в "Инстаграме". Далее мы дадим слово эксперту нашей конференции – это Владимир Михайлович Москвитин, руководитель "Туриной горы": он расскажет о своем пути. Первый блок мероприятия на этом закончится, и мы обязательно сделаем небольшой кофе-брейк. В этом плане у нас подобрались замечательные партнеры: Логовская сыроварня, бренд "Алтария", кондитер Алла Гефке и другие проведут дегустацию своих продуктов.

Второй блок форума откроет компания "Алтайвитамины". Ее директор Татьяна Ивановна Богданчикова выступит с темой "Алтай – место силы и здоровья". Далее гостей ждет очень нестандартное выступление: лайф-коуч Елена Дьяконова даст на энергетическом уровне мощный поток и заряд на осуществление новых проектов всем участникам. Далее в программе тема "Алтай – территория кино": Шарабарин Дмитрий Александрович (компания "МЕМ") расскажет о том, что на Алтае есть кино, которым мы можем гордиться.

Хочется сказать, что нашей конференцией заинтересовались творцы из других регионов. Так, из Новосибирска к нам приедет Ануш – художница, работы которой представлены во всем мире. Она затронет в своем выступлении проблематику творчества и бизнеса. Известный барнаульский стилист Александра Старостенкова расскажет о том, какие креативные дизайнеры есть на Алтае: мы будем говорить про алтайские бренды. Завершит мероприятие выступление основательниц шатра "Монблан" Ольги Жуковской и меня, Анны Усовой. Мы подведем итоги форума и поделимся историей, как природа Алтая вдохновила нас на бизнес-идею. После заключительного слова у нас есть сюрприз для всех спикеров и подарки для наших участников: каждый спикер приготовил свой особенный подарок на лотерею для гостей.

– Анна, какой итог конференции вы видите?

– Самое главное, чтобы участники почерпнули для себя какие-то новые бизнес-идеи, чтобы смогли идти к реализации новых творческих проектов и быть уверенными, что Фонд МСП и наша власть на их стороне. Сегодня XXI век: все современно, динамично. И сегодня каждый предприниматель, если в нем есть лидерская жилка, если у него есть поток, если он хочет творить, должен знать, что его точно поддержат.

– А как все-таки совместить творчество и бизнес?

– Вот на конференции мы об этом и будем говорить. Творцам очень сложно свое творчество транслировать в бизнес, потому что эти люди не думают о деньгах. Как же вообще пробиться творцу? На мой взгляд, выход в партнерстве. К примеру, в проекте "Алтай сокровенный" моим партнером является Юлия Шадрина, причем она полностью отвечает за креатив и творчество, а я – за продвижение, финансы, заказы, рутинную земную жизнь, хотя я тоже творческий человек. В проекте "Шатер "Монблан" я больше в творчестве, а мой партнер Ольга отвечает за финансы. Партнерство всегда помогает. Художник Елена Карлова – она вся в творчестве, но у нее есть свой директор по продвижению, как есть концертный директор у звезд. Мне кажется, это выход. Плюс государственная поддержка.

– Анна, поговорим про вас как про бизнесмена. Как давно вы начали заниматься бизнесом и с какого направления?

– ИП было открыто мной в 2005 году, когда я начала заниматься организацией мероприятий. Я с детства обожаю устраивать праздники – это мое призвание и дело всей моей жизни. Свой день рождения я готовлю за полгода, помогаю организовывать праздники друзьям и очень это люблю.

Началось все с Нового года, с волшебства, с чудес: в ноябре ко мне приехал друг и говорит: "У меня есть 10 костюмов Деда Мороза и 10 костюмов Снегурочки. У тебя точно получится". И получилось: 10 площадок было завоевано. И постепенно все пошло: сначала на любительском уровне – тогда ведь никто не учил быть организатором мероприятий. Все на поте, крови, слезах, ошибках, бесконечном опыте… Потом в мою жизнь пришел партнер – Ольга, и мы с ней вместе начали развивать эту тему. Считаю, что в деле организации мероприятий мы достигли высочайшего уровня: мы делали мероприятия на всех сценах нашего города, за рубежом, любого уровня и формата. И дальше этот проект вдохновил меня на более серьезные вопросы. Хотя организация праздников оставалась для меня родным детищем, не могу сказать, что это какой-то серьезный бизнес. Но именно он и помог мне – своими связями, наполнением и огромным опытом – создать площадку мечты: наш шатер "Монблан". Многолетний опыт проведения мероприятий показал, что во всех помещениях много недостатков: то колонна мешает, то потолки низкие, то артистам переодеться негде. И когда мы написали эти 180 пунктов, то попробовали создать площадку, на которой все идеально и где всего хватает.

– А что такое шатер "Монблан" и где он находится?

– Шатер "Монблан" – это идеальное место для вашего события. Находится он на улице Абаканской, 3г (горнолыжный комплекс "Авальман"). На огромной территории площадью 1 га, засаженной газоном, стоит наш белоснежный шатер с шестиметровыми потолками и огромной панорамой. Вид просто невероятный! Когда к нам приезжают москвичи, они говорят: "Боже, да ради одного этого вида можно было сюда приехать! Как у вас красиво: река, гора, реликтовый бор…" Кто мечтает о сказке – это к нам: у нас есть интересная возможность подачи блюд, можно установить огромную сцену, загнать фуру, воздушный шар, вертолет...

– Что самое необычное организовывали в шатре?

– Могу вспомнить просто роскошные мероприятия – со звездами, с невероятным оформлением, когда москвичи говорят: "Не может быть, что это у вас в Барнауле". А вообще для меня каждое мероприятие уникально. Мы не делим клиентов и гостей на богатых и бедных, умных и глупых: для нас все – любимые, родные. Цена для всех одна, подход ко всем один. У меня есть еще один проект в бизнесе – "Алтай сокровенный", где в миссии прописано, что каждая гора – это сказание, а каждое место – легенда. Так вот, для меня каждый человек – легенда. Я к каждому клиенту отношусь как к легенде – с любовью, проникновением.

– Сейчас зима, холода. Работает ли ваш шатер?

– Нет, это летняя, осенняя и весенняя история. С конца апреля до начала октября мы для вас открыты.

– Фонд МСП как-то помогал вам с развитием этого бизнеса?

– С этим проектом мы к ним не обращались: и так все было выстроено. Но руководитель Фонда помог нам в другом направлении: меньше чем за месяц мы ворвались в проект набережной и Нагорного парка.

– Как вы участвуете в этом проекте?

- Это, безусловно, государственное и административное место, гордость нашего города и края. Мы там участвуем как предприниматели, "заводим" общепит. На набережной представлены домики с разными угощениями и сувенирами, чтобы гости могли не только прогуляться, но и с комфортом провести время. В Нагорном парке мы расположили шатер, где гости могут отдохнуть, выпить воды, съесть мороженое. В следующем году мы постараемся порадовать горожан открытым кинотеатром, зоной отдыха с пуфиками, пледами, "зарядками" для телефонов, боулинговыми дорожками, детскими площадками. Сегодня у нас в разработке 20 листов очень интересных проектов.

– Где все это появится?

– В основном в Нагорном парке, потому что само по себе место потрясающее, и оно подразумевает комфортный отдых. И все это – показ фильмов, подушечки, пледики – будет совершенно бесплатно для наших гостей. Хочется для нашего города делать и делать, потому что город и край у нас потрясающие.

На набережной больших изменений не планируем: мы будем стараться делать выше уровень общепита. Пока есть сложности: проблемы с туалетом, отсутствие воды и канализации, но есть господдержка, и мы с административными структурами думаем, как все устроить.

– И когда ждать кинотеатр?

– Мы очень надеемся, что он будет уже в этом году, потому что вложения достаточно серьезные, и есть люди, готовые с нами сотрудничать.

– А вы как человек, занимающийся event, какие-то мероприятия там планируете?

– Само собой. Наша мечта – проводить в Нагорном парке регулярные фестивали. Недавно я была в Италии, где вдохновилась площадями, ярмарками, палатками, – и мы тоже можем это сделать у себя. ВДНХ ведь в советское время как раз и была ярмарочной площадкой, и мне хочется возрождать нашу культуру.

– Какой фестиваль больше всего хочется провести в Нагорном парке?

– Мы пока думали про фестиваль еды, где будут представлены наши алтайские продукты, и фестиваль ремесленных искусств. А каждые выходные однозначно будут проводиться небольшие развлекательные программы.

– Отличные идеи! Это действительно то, чего нам не хватает. Прошу вас продолжить фразу "Мой бизнес – это..." и предложить три варианта ответа.

– Мой бизнес – это мое творчество, мое вдохновение и моя жизнь.

– Желаю вам удачи, а всем нашим слушателям напомню, что более подробную информацию о центре "Мой бизнес" и о том, какие услуги предоставляет Алтайский фонд МСП, можно получить в г. Барнауле на ул. Мало-Тобольской, 19 и на портале мойбизнес22.рф.

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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