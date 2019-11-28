Былое величие: заброшенные памятники бывшей Югославии как отдельный вид прекрасного

Фото: jankempenaers.info

Проект бельгийского фотографа Яна Кемпенаэрса Spomenik ("Памятник") был создан в период с 2006 по 2009 год. Кемпенаэрс объехал территорию бывшей Югославии с картой мемориалов изданной в 1975 году.

Почти все монументы были построены в 1960-1970-е годы, в период правления Иосипе Брозе Тито. Посвящены они памяти жертв Второй мировой войны и концлагерей. В 1980-х годах эти памятники посещали миллионы людей в год, особенно пионеры, для "патриотического воспитания". После того как социалистическая республика распалась, почти все они были заброшены, и их символическое значение утрачено.

"Мы видим мощную красоту монументальных скульптур и ловим себя на том, что забываем жертв, от имени которых они были построены. Кемпенаэрс выступил не фотографом-документалистом, а прежде всего художником, стремящимся создать новое изображение. Изображение настолько мощное, что оно захватывает зрителя", – говорится в аннотации к проекту.