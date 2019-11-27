Минздрав проверил рубцовскую поликлинику, где люди стоят в очереди с пяти утра

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов поручил провести проверку в поликлинике № 3 в Рубцовске после информации об уличных очередях. На месте побывала замминистра Наталья Белоцкая.
Наталья Ивановна пообщалась с коллективом, проверила наличие свободных талонов, оценила работу call-центра и организацию вызовов на дом, сообщает пресс-служба ведомства. По ее словам, проблемы в учреждении есть, но нет готовности их решать.
Сотрудники поликлиники пояснили, что бабушки и дедушки приходят к пяти часам утра и стоят на морозе практически каждый день. Каждый раз пациентам приходится рассказывать, что записаться к врачу можно по телефону или по интернету. Выдавая талоны, они еще раз индивидуально говорят, что не нужно приходить заранее, а только к тому времени, которое указано на талоне.
Напомним, что информация об уличных очередях появилась в социальных сетях 22 ноября. Жители Рубцовска опубликовали видео очереди в поликлинику на улице в 30-градусный мороз. В тот же день amic.ru получил комментарий от представителя поликлиники. Оказалось, что главная проблема в том, что пенсионеры приходят в пять часов утра "по старой памяти", считая, что это поможет им сразу же получить талон и попасть к врачу.
Комментарии
Ну, ну. Свалили все на бабушек.
Каждый раз пациентам приходится рассказывать, что записаться к врачу можно по телефону или по интернету
ага, если через интернет, то надо регистрироваться на госуслугах, а это еще тот квест...
а по телефону утром дозвониться вообще не реально, так же как и днем
в общем голимая оптимизация....
Да, что дозвониться нельзя это правда, но и к пяти утра приходить зачем....эх, страна наша....
Лиса
Да, что дозвониться нельзя это правда, но и к пяти утра приходить зачем....эх, страна наша....
чтобы попасть к врачу
что не понятного?
дозвониться не могут
интернета нет у бабки
как ей к врачу попасть?
у нее инсулин заканчивается
что и как ей делать? ждать 2 недели? или помереть?
Значит не такие уж и больные )))
Опять Рубцовск... Ну если не умеете управлять городом и краем, может быть, продадите нас китайцам? У тех порядок будет. Провину Заксобрания, Думы, 3/4 полиции- к стенке! И сразу с очередями и коррупцией вопросы будут решены.