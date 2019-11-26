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Романенко: "Главное не быть равнодушными и брать инициативу в свои руки"

, ИА "Амител"
Личный прием граждан провел председатель АКЗС Александр Романенко

Помощь для погорельцев, просьба разобраться с высокими тарифами на ЖКХ и вопросы о возможности получить грантовую поддержку на развитие науки — с такими вопросами обращались во вторник жители края к председателю АКЗС Александру Романенко во время приема граждан. Отметим, прием был приурочен к празднованию 18-летия партии "Единая Россия".

Всего в этот день к Александру Романенко поступило шесть обращений по самым разным вопросам. Среди них — и просьбы о содействии по включению сельских объектов социальной сферы в инвестиционные программы.

Так, инициативная группа жителей Калманского района, во главе с главой администрации Калистратихинского сельсовета Любовью Митковской попросили помочь включить сельский ДК в с. Калистратиха в краевую программу поддержки местных инициатив.

По словам Любови Митковской, когда зданию Дома культуры стал требоваться дорогостоящий капитальный ремонт, его решили делать постепенно за счет средств программы поддержки.  

"В прошлом году, в рамках данной программы мы получили более 450 тысяч рублей и перекрыли кровлю. В этом году, чтобы продолжить ремонт, мы вновь оформили заявку, но уже на большую сумму — порядка 850 тысяч рублей, чтобы отремонтировать фундамент, произвести замену окон, построить новое крыльцо с козырьком и пандусом для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также частично заменить пол, — рассказала Митковская. Она добавила, что пакет необходимых документов уже собран, но есть опасения не получить грант ввиду увеличения суммы".

Александр Романенко рассказал, что по инициативе фракции "Единая Россия" в Алтайском краевом законодательном Собрании в бюджете на 2020 год сумма на поддержку местных инициатив увеличена со 100 до 250 млн рублей.  Соответственно и сумма поддержки будет увеличена до 1 млн рублей.

"Мы добивались выделения этих средств, чтобы жители края имели возможность осуществлять свои добрые начинания, делать что-то для развития своих сел, для края в целом. Благодаря программе поддержки местных  инициатив, партийным проектам, другим инвестиционным программам, сегодня у сельских жителей есть все возможности постепенно делать свое село лучше и комфортнее. Начали с Дома культуры, надо идти дальше — делать освещение, строить тротуары, спортивные и детские площадки, — главное, не быть равнодушными и брать инициативу в свои руки" — заключил Романенко.

Еще один вопрос по ремонту ДК, но уже районного, задала исполнительный секретарь Калманского местного отделения партии Ирина Кандакова. Она рассказала, что районный Дому культуры второй год ждет включения в краевую адресную  инвестиционную программу для того, чтобы сделать капитальный ремонт.  

Александр Романенко пообещал взять на заметку ситуацию с включением ДК в программу. Он также призвал обратившихся не сидеть, сложа руки в ожидании, а активно продвигать свой проект.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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