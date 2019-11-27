Стоимость проезда в электротранспорте в Новосибирске сделали как в Барнауле

Власти Новосибирской области повысили стоимость проезда в городском общественном транспорте. Тарифы вырастут с 8 декабря, пишет НДН.инфо.

Так, стоимость поездки в общественном транспорте МКП "Горэлектротранспорт" составит 23 рубля. Такая же цена в Барнауле. Тариф на проезд в автобусах повысится до 24 рублей. Для метрополитена он будет держаться на уровне 25 рублей – соответствующее постановление было принято на заседании правительства Новосибирской области еще 25 ноября. Проезд в муниципальных автобусах подорожает с 22 до 24 рублей.

В Барнауле в последний раз, к слову, тариф повышали в декабре 2018 года. Сейчас цена на билет в автобусе в столице края одна из самых дорогих в Сибири. Больше – только в Омске и Красноярске.