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Стоимость проезда в электротранспорте в Новосибирске сделали как в Барнауле

, ИА "Амител"
Власти повысили тарифы на транспорт по всей Новосибирской области
Фото: www.mordovmedia.ru

Фото: www.mordovmedia.ru

Власти Новосибирской области повысили стоимость проезда в городском общественном транспорте. Тарифы вырастут с 8 декабря, пишет НДН.инфо.

Так, стоимость поездки в общественном транспорте МКП "Горэлектротранспорт" составит 23 рубля. Такая же цена в Барнауле. Тариф на проезд в автобусах повысится до 24 рублей. Для метрополитена он будет держаться на уровне 25 рублей – соответствующее постановление было принято на заседании правительства Новосибирской области еще 25 ноября. Проезд в муниципальных автобусах подорожает с 22 до 24 рублей.

В Барнауле в последний раз, к слову, тариф повышали в декабре 2018 года. Сейчас цена на билет в автобусе в столице края одна из самых дорогих в Сибири. Больше – только в Омске и Красноярске.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

27.11.2019 14:29
гость 2

При протяженности маршрута в три раза длиннее. Браво, Барнаул! Во всех гадостях в передовиках!

27.11.2019 14:31
- гость -

В Барнауле в последний раз, к слову, тариф повышали в декабре 2018 года.

зря напомнили. сейчас снова начнут толстомордые хозяева маршрутов кричать о необходимости повышения.

27.11.2019 14:43
- гость -

я так понимаю началась информационная подготовка к очередному повышению цены проезда на общественном транспорте ...

27.11.2019 15:53
- гость -

А зарплату как в Новосибирске сделать я так понимаю забыли?

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