В Иркутске подростка наградили за спасение девочки, которую похитил насильник

Иркутские полицейские наградили школьника, который помог спасти похищенную девочку. Об этом РИА "Новости" рассказала директор иркутской школы № 37 Ольга Обушенко.

"Слава очень скромный, я сама только вчера из новостей узнала о его смелом поступке. Он заслуживает признания, и, конечно, приятно, что ему в торжественной обстановке сотрудники полиции вручили награды", – сказала Обушенко.

Во время вручения подарков подростка пригласили в будущем работать в полиции. По словам директора школы, парню такая работа подойдет, поскольку он обладает спортивным характером, при этом "добрый и отзывчивый".

Ранее Следственный комитет опубликовал видео похищения девятилетней девочки в Иркутске. На кадрах видно, как мужчина схватил ребенка на улице, затолкнул в автомобиль и стал уезжать.

Крики девочки услышал проходивший мимо 16-летний подросток. Он рассказал об этом другому прохожему, вместе они догнали автомобиль, после чего блокировали его и спасли девочку.

Похитителем оказался 48-летний мужчина, который с 2001 года отсидел два срока за совершение преступлений сексуального характера. Освободился он в 2017 году. На видео он во время следственного эксперимента признал свою вину.