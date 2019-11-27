В Иркутске подростка наградили за спасение девочки, которую похитил насильник

Иркутские полицейские наградили школьника, который помог спасти похищенную девочку. Об этом РИА "Новости" рассказала директор иркутской школы № 37 Ольга Обушенко.
"Слава очень скромный, я сама только вчера из новостей узнала о его смелом поступке. Он заслуживает признания, и, конечно, приятно, что ему в торжественной обстановке сотрудники полиции вручили награды", – сказала Обушенко.
Во время вручения подарков подростка пригласили в будущем работать в полиции. По словам директора школы, парню такая работа подойдет, поскольку он обладает спортивным характером, при этом "добрый и отзывчивый".
Ранее Следственный комитет опубликовал видео похищения девятилетней девочки в Иркутске. На кадрах видно, как мужчина схватил ребенка на улице, затолкнул в автомобиль и стал уезжать.
Крики девочки услышал проходивший мимо 16-летний подросток. Он рассказал об этом другому прохожему, вместе они догнали автомобиль, после чего блокировали его и спасли девочку.
Похитителем оказался 48-летний мужчина, который с 2001 года отсидел два срока за совершение преступлений сексуального характера. Освободился он в 2017 году. На видео он во время следственного эксперимента признал свою вину.
Комментарии
А где была полиция - Навального у подъезда 20 человек караулит, а там где совершается реальное преступление хлопцев нэма?! Почему этот преступник бесконтролен, может штатных единиц не хватает?!
полицейскому бы медаль дали (как минимум), а мальчика интересно чем наградили? медаль так быстро не оформишь?
Комментаторы, вы бы полечились
Почему таких упырей выпускают после двух подобных сроков? Хоть бы гирю привязали цепью кил на 50.
Надо также наказывать тех, кто его осудил на такой маленький срок:
“...отсидел два срока за совершение преступлений сексуального характера. Освободился он в 2017 году. "
После первого же рецидива нужно давать пожизненное или расстрел.