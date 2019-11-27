Движение на алтайских трассах перекроют из-за военных колонн

Движение для всех видов транспорта будет временно закрыто 27 и 28 ноября на нескольких участках алтайских дорог в связи с плановым передвижением военных колонн.

В среду, 27 ноября, движение будет закрыто:

с 17:30 до 20:30 – на участке н.п. Бобровка – а/д Фирсово-Рассказиха – н.п. Рассказиха;

с 17:30 до 20:30 – на автодороге аэродром "Лесной" – а/д Фирсово – Рассказиха – н.п. Лесное;

с 18:30 до 21:30 – на трассе н.п. Контошино – н.п. Озеро-Красилово.

В четверг, 28 ноября, ограничат движение с 19:00 до 22:00 на автодороге н.п. Лесное – н.п. Б. Ключи и с 20:00 до 23:00 на автодороге н.п. Озеро-Красилово – н.п. Контошино – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Полковниково.