Первокурсники АлтГТУ в Барнауле стали участниками федерального проекта Альфа-Банка

Шестой год программа "Альфа-шанс" – неотъемлемая часть социальной политики Альфа-Банка в Барнауле.

В этом году от первокурсников АлтГТУ было принято 88 заявок. По результатам предварительного отбора 20 лучших претендентов на стипендию были приглашены на финальное собеседование.

Молодые люди продемонстрировали высокий интеллектуальный уровень и широкий кругозор. Ребята с удовольствием делились идеями о том, как улучшить экологию города и уровень жизни в Алтайском крае. По результатам всех пройденных этапов был сформирован список из 10 лучших студентов, которым будет выплачиваться стипендия на протяжении первых двух лет обучения.

"Все ребята, участвующие в конкурсе, действительно одаренные и талантливые. И с каждым годом становится сложнее выбирать лучших. Уровень подготовки приятно удивляет. В этом году мы услышали много оригинальных и интересных идей", – отметила Ирина Бубенко, региональный управляющий ОО "Алтайский" АО "Альфа-Банк".

Торжественное вручение именных сертификатов и памятных подарков состоялось в стенах вуза. Стипендиатов поздравили первые лица АлтГТУ и руководители Альфа-Банка в городе Барнауле.

"Про "Альфа-Шанс" я узнала от старшекурсников вуза, которые положительно отзывались об участие в проекте. Меня заинтересовала возможность попробовать свои силы. Если честно, я не думала о победе – просто откликнулась и приложила все усилия, для того чтобы показать себя с лучшей стороны. И вот – я стипендиат программы", – поделилась впечатлениями Анастасия Макарова, первокурсница АлтГТУ.

АО "Альфа-Банк"