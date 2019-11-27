В Барнауле был замечен трамвай-загадка

Вечером 26 ноября жители Барнаула увидели интересный трамвай, который был погружен на грузовик.

Как оказалось, загадочный электротранспорт едет из Санкт-Петербурга на свою родину в Челябинскую область на завод Усть-Катав, сообщает "Барнаульский электротранспорт" в Instagram. Участники сообщества пишут, что не стоит обольщаться, по улицам Барнаула он ходить не будет. Хотя рассуждать на эту тему не запрещено.

"Есть одно но: где Усть-Катав, где Питер, а где Барнаул? Случайно ли он попал к нам? Не думаю. В любом случае рано или поздно все станет ясно", – пишут авторы информации.

Барнаульцам загадочный трамвай приглянулся, но все же большинство не верят, что подобный транспорт может курсировать в городах Алтайского края.

"В Барнауле такие вагоны не пойдут. В Барнауле опоры между путей, ничего не получится. Придется всю трамвайную линию в городе переделать", – пишут пользователи социальной сети в комментариях.