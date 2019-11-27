Четырехлетняя девочка умерла в Алтайском крае от ОРВИ

В Алтайском крае проводится проверка по факту смерти в больнице ребенка, сообщает региональный СК.

"23 ноября 2019 года в медучреждение из села Боровиха Первомайского района с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция была доставлена четырехлетняя девочка. Проведены необходимые реанимационные мероприятия. Спасти ребенка не удалось", – рассказали в ведомстве.

Проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза и все необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По результатам будет принято процессуальное решение.

Как пишет "Банкфакс" со ссылкой на жителей Боровихи, все началось с того, что девочка почувствовала себя плохо в детском саду. Мама отвела ее к местному участковому педиатру, которая диагностировала кишечную инфекцию и прописала соответствующее лечение. Далее мама привела девочку домой и обнаружила на ее теле сыпь. Она сразу же позвонила в скорую помощь, но та, со слов матери, ехала долго и поэтому девочку не спасли. При этом причиной смерти указывается менингококковая инфекция.

В Минздраве Алтайского края подчеркнули, что сельчане не совсем достоверно преподносят информацию. К примеру, при установлении инфекции сразу же были организованы врачебные бригады с выездом на места. В состав входили врач-инфекционист, педиатр, терапевт и медицинские сестры. Так, 23 ноября бригада побывала в семье, где погиб ребенок. Всем выдали антибиотики. А 24 ноября объехали дома тех, кто контактировал с девочкой в детсаду. Кроме того, 25 ноября провели осмотр детей и сотрудников в самом детсаду.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае превышен эпидемический порог заболеваемости ОРВИ. За прошлую неделю в регионе зафиксировано 14,6 тыс. случаев заболевания острой респираторной вирусной инфекцией, что на 2,5% выше порога.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что 74,3% из всех заболевших – это дети в возрасте до 14 лет.