Четырехлетняя девочка умерла в Алтайском крае от ОРВИ

В Алтайском крае проводится проверка по факту смерти в больнице ребенка, сообщает региональный СК.

"23 ноября 2019 года в медучреждение из села Боровиха Первомайского района с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция была доставлена четырехлетняя девочка. Проведены необходимые реанимационные мероприятия. Спасти ребенка не удалось", – рассказали в ведомстве.

Проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза и все необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае превышен эпидемический порог заболеваемости ОРВИ. За прошлую неделю в регионе зафиксировано 14,6 тыс. случаев заболевания острой респираторной вирусной инфекцией, что на 2,5% выше порога.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что 74,3% из всех заболевших – это дети в возрасте до 14 лет.