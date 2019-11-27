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СК проверяет инцидент на рубцовском заводе, где сильно пострадал рабочий

, ИА "Амител"
Мужчина сидел на бочке из-под ацетона, когда пытался ее разрезать
Рабочий пострадал на Рубцовском заводе запасных частей / Фото: кадр из видео

Рабочий пострадал на Рубцовском заводе запасных частей / Фото: кадр из видео

В Алтайском крае проводится проверка по факту получения серьезных ожогов рабочим завода в Рубцовске, сообщает региональный СК.

"21 ноября 2019 года на территории ЗАО "Рубцовский завод запасных частей" произошел хлопок, в результате которого пострадал 28-летний рабочий", – рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, пострадавший выполнял газоэлектросварочные работы по резьбе металлической бочки.

От воздействия открытого огня молодой человек получил ожоги и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также проверить должностных лиц организации, отвечающих за технику безопасности на производстве. По результатам будет принято процессуальное решение. 

Ранее сообщалось, что работник завода сидел на бочке из-под ацетона, когда пытался ее разрезать. Мужчину быстро потушили при помощи огнетушителя, однако он получил 70% ожогов тела.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

27.11.2019 16:49
- гость -

ХЛОПОК — взрыв. Даже если рванула тонна взрывчатки - все равно хлопок.
(словарь новояза РФ)

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