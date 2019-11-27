Среда, 27 Ноябрь, 17:18

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,02
€ 70,52
Обь
43см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеКоммунальные аварии в Барнауле Аварии в энергосистеме Алтая
Новости

Жуткие кадры: отца и дочку на электросамокате сбила машина в Краснодаре

, ИА "Амител"
Отец семейства госпитализирован, ребенок проходит амбулаторное лечение

В Краснодаре автомобиль на большой скорости сбил 38-летнего мужчину и его 6-летнюю дочку, которые ехали по дороге на электросамокате.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ДТП произошло около пяти вечера на пересечении улиц Тихорецкая и Восточно-Кругликовской 25 ноября. 43-летний водитель на Chevrolet сбил отца и дочь на самокате. Отец девочки был госпитализирован с множественными травмами. Как пишет riafan.ru, он даже пережил клиническую смерть. Ребенок, по данным полиции региона, получает амбулаторное лечение.

Видео этого ДТП появилось в Сети. На нем видно, что водитель автомобиля Chevrolet не уступил дорогу отцу и дочери, в отличие от машины на соседней полосе. Кроме того, изначально отец семейства жестом руки попросил машины притормозить.

Материалы по теме
Автор:
Екатерина Брагина редактор службы новостей 9231612657

Комментарии

27.11.2019 16:18
- гость -

Кроме того, изначально отец семейства жестом руки попросил машины притормозить.
------------------------------------------
Многие думают, что это помогает.
А по существу, либо движение по велодорожке, тротуарам без выезда накольцевые развязки. Кто разрешил ему так передвигаться?

27.11.2019 16:23
- гость -

извините за может тупой вопрос, но что он делал на дороге с ребенком да электросамокате?

27.11.2019 16:24
Жаль(

Да вообще не понятно, кто тут больше виноват.... Идиоты что первые, что вторые...Как так можно относится к своей безопасности, ну ты дурак, ну и едь, ребенка то зачем с собой брать....

27.11.2019 16:27
- гость -

Он указал правый поворот, всё по правилам. По тротуару со скоростью на колёсах? У водятлов, хронически не соблюдающих ПДД (знаю таких с непрерывными письмами о штрафах) снова бомбит очко. Они, видимо, в мечтах всё по велодорожки рассекают, объезжая пробки из таких же.

27.11.2019 16:29
- гость -

27.11.2019 16:27
- гость -
Пешеход?

27.11.2019 16:29
- гость -


27.11.2019 16:27
- гость -


по каким правилам???
укажи пункт по которому он все правильно сделал. но начни с того, что ему вообще на проезжей части делать было нечего.

27.11.2019 16:36
- гость -

Ай да папашка, дочка всю жизнь его вспоминать будет. Надо запретить таких папашек и электросамокаты.

27.11.2019 16:37
- гость -

Идиот! Его просто не видно из за машины. А он ещё начал перестроение в крайнюю правую .

27.11.2019 16:39
- гость -

16:37
Ну в принципе он прав ибо выезд с кольца разрешён только в крайнюю правую полосу. А мозгов у него не много, это да.

27.11.2019 16:41
- гость -

27.11.2019 16:27
- гость -
Он указал правый поворот, всё по правилам. По тротуару со скоростью на колёсах?
------
По тротуару со скоростью пешехода. По велосипедной дорожке, если такая имеется. По проезжей части - нельзя. По существующему ПДД электросамокат не является средством передвижения, на котором можно двигаться по проезжей части.

27.11.2019 16:44
- гость -

ибо выезд с кольца разрешён только в крайнюю правую полосу.

еще один трактователь ПДД...

27.11.2019 16:54
- гость -

Нет кольца.
Думать надо было. Если бы ехал по своей полосе, ничего и не было бы, его крайняя машина пропускала. Возить ребёнка на такой шайтан-повозке нельзя!

27.11.2019 16:56
- гость -

16:44

Правила выезда с кругового движения


8.5. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение.

Делаем вывод, выезд осуществляется только с крайней правой полосы. Другими словами: выезд осуществляется только с внешнего кольца.
----------
А теперь - свободен, наездник! Права сдай на 10-ю Западную, Уася.

27.11.2019 16:58
krash

А вот же не так давно писали про эту чудо технику которая быстро ездит и прав не требует - вот вам результат.

Бараны которые воидтеля обсирают - сразу видно за рулем не сидели.

Да водитель не уступил дорогу, да на суде будет скорее всего виноват - но по сути на месте того водителя мог оказаться каждый из нас! того дибила на самокате просто напросто не видно было из за остановившейся машины. И мало кто ожидает увидеть движущегося с внушительной скоростью человека на палке!

Надеюсь запретят это убийственное средство передвижения после этой трагедии а воидтеля оправдвют, ибо отсутствие законов,правил и ограничений для данного транспортного не должно сказываться на потерпевших от этого вред.

27.11.2019 16:59
111

Не повезло ребенку с отцом. Естественный отбор.

27.11.2019 17:05
- гость -


27.11.2019 16:56
- гость -


а теперь соберись с мыслями и попробуй объяснить, почему цитируя пункт ПДД ты не подтвердил свой шизоидный бред написанный в 16-39.

если ты не понял вопроса, то попробую на понятном тебе языке переспросить.

в 16-39 ты пишешь "Ну в принципе он прав ибо выезд с кольца разрешён только в крайнюю правую полосу."

а в 16-56 ты уже переобулся в воздухе и пишешь "выезд осуществляется только с крайней правой полосы."

у тебя межушный ганглий не закипел когда ты теплое с мягким объединил?

27.11.2019 17:05
- гость -

Ну да и ручкой помахал. Какие тут правила? Он их читал? ВСЕ ПЕРЕКРЁСТКИ ДЛЯ НЕГО ВЕЛКОМ НА ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД!!! Взял оленя за рога и пошел пешком. А водилу жалко затаскают.

27.11.2019 17:09
- гость -

17:05
Опечатка. Ты зря кропал стену текста.

27.11.2019 17:17
- гость -

А папаша то - ИДИОТ

27.11.2019 17:17
- гость -


27.11.2019 17:09
- гость -


ога. сперва чушь отпорол, а когда носом натыкали сразу опечаткой прикрылся.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
17:11
Под крышей дома своего: в Барнауле работникам культуры вручили ключи от новых квартир 1
17:02
Каменские справедливороссы отстояли низкую ставку налога на имущество 0
16:56
На жилье в алтайских селах в 2020 году потратят в 11 раз меньше денег 1
16:26
СК проверяет инцидент на рубцовском заводе, где сильно пострадал рабочий 1
16:14
Жуткие кадры: отца и дочку на электросамокате сбила машина в Краснодаре 18
16:03
"Единая Россия" добилась увеличения фонда оплаты труда бюджетников в Алтайском крае 7
15:52
Стало известно, как и когда закроют Год театра в Алтайском крае 0
15:42
Четырехлетняя девочка умерла в Алтайском крае от ОРВИ 0
15:21
ФАС проверила цены на гречку в Алтайском крае и не нашла нарушений 2
15:11
В Барнауле был замечен трамвай-загадка 4
14:49
В Иркутске подростка наградили за спасение девочки, которую похитил насильник 5
14:38
Движение на алтайских трассах перекроют из-за военных колонн 2
14:21
Стоимость проезда в электротранспорте в Новосибирске сделали как в Барнауле 4
14:11
В Рубцовске рабочий подорвался на бочке, когда пытался ее разрезать 7
13:41
Ростуризм прокомментировал ДТП с российскими туристами в Доминикане 0
13:29
Диетолог рассказал, можно ли сладким морсом и пирожными согреться в мороз 1
13:16
Минздрав проверил рубцовскую поликлинику, где люди стоят в очереди с пяти утра 13
12:55
13 барнаульских депутатов опять наошибались в декларациях 25
12:41
Голикова объяснила россиянам, что значит счастье 23
12:25
Хамству нет предела: в Барнауле два парня в магазине играли в футбол пачкой макарон 22
12:15
Нелегальных таксистов ловили в Камне-на-Оби по поручению Томенко 21
12:01
Стала известна дата открытия "Трассы здоровья" в Барнауле 3
11:51
Бийчанин отдал мошенникам 230 тысяч, чтобы вернуть вложения в финансовую пирамиду 6
11:42
Новый горнолыжный комплекс "Гора Мишина" откроют в Белокурихе 1
11:13
Теперь заживем: Владивосток официально признан столицей Приморского края 9
11:03
На достройку Художественного музея в Барнауле выделили еще 430 миллионов 29
10:51
Ученые назвали продукты, которые помогут при похмелье 9
10:33
В Барнауле мошенницы предложили пенсионерке снять порчу и похитили 20 тысяч рублей 10
10:17
"Сами строителей на брак толкаете!": власти и бизнес поспорили из-за соцобъектов 10
10:02
Альфа-Банк сэкономит 29 тонн бумаги в год 5
09:53
Увеличена дальность поражения одной из самых точных российских винтовок 16
09:29
Жириновский рассказал, при каком условии Россия "превентивно уничтожит" Украину 42
09:11
Вдохновленные малой Родиной: в Барнауле дебютирует новая бизнес-конференция 0
09:01
Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук 5
08:43
Волшебная коряга, счастливый билет, охранный камень: пять необычных интернет-покупок 4
08:23
ДТП в центре Барнаула стало причиной огромных утренних пробок 6
08:01
Торговые представители подрались из-за места на полке в крупной алтайской сети 8
07:43
Греф обвинил себя в утечке данных клиентов Сбербанка 10
07:32
Недвижимость как инвестиция: почему выгодно покупать квартиру в Москве 0
07:19
Барнаул вошел в двадцатку городов России с лучшим качеством жизни 40
06:48
Птичья столовая. Школьники и общественники развесили кормушки в парке "Изумрудный" 3
06:32
Винтажный Санта и гонки на свиньях: удивительные исторические снимки 8
06:26
Снег и гололедицу на дорогах обещают в среду в Алтайском крае 0
06:01
Как правильно питаться в рождественский пост. Инфографика 2
05:06
Какими странными делами занимались 27 ноября и почему боялись ходить в лес 1
23:39
В алтайском селе всего за неделю починили мост. Не без помощи депутата 6
23:11
Регионам хотят дать право снижать штрафы за нарушение ПДД 5
22:36
Матвиенко призвала отменить или снизить налоги для малого и среднего бизнеса 12
21:45
Алтайский край вернулся в список лучших регионов по нацпроектам 1
21:01
Путин отменил введенные Ельциным детские пособия по 50 рублей 10

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.