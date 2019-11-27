Жуткие кадры: отца и дочку на электросамокате сбила машина в Краснодаре

В Краснодаре автомобиль на большой скорости сбил 38-летнего мужчину и его 6-летнюю дочку, которые ехали по дороге на электросамокате.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ДТП произошло около пяти вечера на пересечении улиц Тихорецкая и Восточно-Кругликовской 25 ноября. 43-летний водитель на Chevrolet сбил отца и дочь на самокате. Отец девочки был госпитализирован с множественными травмами. Как пишет riafan.ru, он даже пережил клиническую смерть. Ребенок, по данным полиции региона, получает амбулаторное лечение.

Видео этого ДТП появилось в Сети. На нем видно, что водитель автомобиля Chevrolet не уступил дорогу отцу и дочери, в отличие от машины на соседней полосе. Кроме того, изначально отец семейства жестом руки попросил машины притормозить.