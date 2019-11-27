Жуткие кадры: отца и дочку на электросамокате сбила машина в Краснодаре

В Краснодаре автомобиль на большой скорости сбил 38-летнего мужчину и его 6-летнюю дочку, которые ехали по дороге на электросамокате.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ДТП произошло около пяти вечера на пересечении улиц Тихорецкая и Восточно-Кругликовской 25 ноября. 43-летний водитель на Chevrolet сбил отца и дочь на самокате. Отец девочки был госпитализирован с множественными травмами. Как пишет riafan.ru, он даже пережил клиническую смерть. Ребенок, по данным полиции региона, получает амбулаторное лечение.
Видео этого ДТП появилось в Сети. На нем видно, что водитель автомобиля Chevrolet не уступил дорогу отцу и дочери, в отличие от машины на соседней полосе. Кроме того, изначально отец семейства жестом руки попросил машины притормозить.
Комментарии
Кроме того, изначально отец семейства жестом руки попросил машины притормозить.
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Многие думают, что это помогает.
А по существу, либо движение по велодорожке, тротуарам без выезда накольцевые развязки. Кто разрешил ему так передвигаться?
извините за может тупой вопрос, но что он делал на дороге с ребенком да электросамокате?
Да вообще не понятно, кто тут больше виноват.... Идиоты что первые, что вторые...Как так можно относится к своей безопасности, ну ты дурак, ну и едь, ребенка то зачем с собой брать....
Он указал правый поворот, всё по правилам. По тротуару со скоростью на колёсах? У водятлов, хронически не соблюдающих ПДД (знаю таких с непрерывными письмами о штрафах) снова бомбит очко. Они, видимо, в мечтах всё по велодорожки рассекают, объезжая пробки из таких же.
27.11.2019 16:27
- гость -
Пешеход?
27.11.2019 16:27
- гость -
по каким правилам???
укажи пункт по которому он все правильно сделал. но начни с того, что ему вообще на проезжей части делать было нечего.
Ай да папашка, дочка всю жизнь его вспоминать будет. Надо запретить таких папашек и электросамокаты.
Идиот! Его просто не видно из за машины. А он ещё начал перестроение в крайнюю правую .
16:37
Ну в принципе он прав ибо выезд с кольца разрешён только в крайнюю правую полосу. А мозгов у него не много, это да.
27.11.2019 16:27
- гость -
Он указал правый поворот, всё по правилам. По тротуару со скоростью на колёсах?
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По тротуару со скоростью пешехода. По велосипедной дорожке, если такая имеется. По проезжей части - нельзя. По существующему ПДД электросамокат не является средством передвижения, на котором можно двигаться по проезжей части.
ибо выезд с кольца разрешён только в крайнюю правую полосу.
еще один трактователь ПДД...
Нет кольца.
Думать надо было. Если бы ехал по своей полосе, ничего и не было бы, его крайняя машина пропускала. Возить ребёнка на такой шайтан-повозке нельзя!
16:44
Правила выезда с кругового движения
8.5. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение.
Делаем вывод, выезд осуществляется только с крайней правой полосы. Другими словами: выезд осуществляется только с внешнего кольца.
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А теперь - свободен, наездник! Права сдай на 10-ю Западную, Уася.
А вот же не так давно писали про эту чудо технику которая быстро ездит и прав не требует - вот вам результат.
Бараны которые воидтеля обсирают - сразу видно за рулем не сидели.
Да водитель не уступил дорогу, да на суде будет скорее всего виноват - но по сути на месте того водителя мог оказаться каждый из нас! того дибила на самокате просто напросто не видно было из за остановившейся машины. И мало кто ожидает увидеть движущегося с внушительной скоростью человека на палке!
Надеюсь запретят это убийственное средство передвижения после этой трагедии а воидтеля оправдвют, ибо отсутствие законов,правил и ограничений для данного транспортного не должно сказываться на потерпевших от этого вред.
Не повезло ребенку с отцом. Естественный отбор.
27.11.2019 16:56
- гость -
а теперь соберись с мыслями и попробуй объяснить, почему цитируя пункт ПДД ты не подтвердил свой шизоидный бред написанный в 16-39.
если ты не понял вопроса, то попробую на понятном тебе языке переспросить.
в 16-39 ты пишешь "Ну в принципе он прав ибо выезд с кольца разрешён только в крайнюю правую полосу."
а в 16-56 ты уже переобулся в воздухе и пишешь "выезд осуществляется только с крайней правой полосы."
у тебя межушный ганглий не закипел когда ты теплое с мягким объединил?
Ну да и ручкой помахал. Какие тут правила? Он их читал? ВСЕ ПЕРЕКРЁСТКИ ДЛЯ НЕГО ВЕЛКОМ НА ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД!!! Взял оленя за рога и пошел пешком. А водилу жалко затаскают.
17:05
Опечатка. Ты зря кропал стену текста.
А папаша то - ИДИОТ
27.11.2019 17:09
- гость -
ога. сперва чушь отпорол, а когда носом натыкали сразу опечаткой прикрылся.
Какая разница, что он там показал жестом руки, он не должен был с ребенком на самокате по дороге ездить!
Двоих подрезал.
выезд с кольца разрешён только в крайнюю правую полосу
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если это считать поворотом направо, то наверное так и есть