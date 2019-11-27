Почти на 2 млрд рублей прирос бюджет Алтайского края после поправок "Единой России"

Почти на 2 млрд рублей увеличился бюджет Алтайского края на 2020 год после поправок фракции "Единая Россия" в краевом Заксобрании, сообщили в пресс-службе партии.
Единороссы предложили ряд поправок на встрече с губернатором региона Виктором Томенко. Разработчики закона о главном финансовом документе учли все предложения партии.
Большая часть поправок – 1 млрд рублей – увеличение фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы. Еще 500 млн рублей дополнительно будет выделено в виде дотации на сбалансированность бюджетов муниципалитетов.
"Надо отдать должное правительству: фракция предлагала увеличение дотаций на 300 миллионов, в итоге ко второму чтению мы видим цифру в 500 миллионов. Это говорит о том, что у обеих ветвей власти совпадает видение ситуации в регионе. Хороший, конструктивный политический баланс, в свою очередь, позволяет делать положительные прогнозы на развитие региона", – прокомментировал председатель АКЗС, секретарь Алтайского реготделения Александр Романенко.
Кроме того, "Единая Россия" добилась увеличения расходов бюджета по следующим направлениям:
110 млн – обеспечение двухразового питания в школах детям с ограниченными возможностями здоровья;
100 млн – закуп лекарственных препаратов;
75 млн – программа по ремонту и благоустройству памятников ВОВ;
50 млн – программа поддержки местных инициатив;
50 млн – увеличение финансовой поддержки инвесторам;
20,2 млн – программы в сфере молодежной политики.
Комментарии
Копеешные предвыборные подачки попёрли.
Не-е-т, господа из ЕР, мы помним, кто пенсионную реформу устроил.
Какой то бред и абсурд, сами себе поправляют, прибавляю, убавляют.