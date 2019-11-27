Почти на 2 млрд рублей прирос бюджет Алтайского края после поправок "Единой России"

Почти на 2 млрд рублей увеличился бюджет Алтайского края на 2020 год после поправок фракции "Единая Россия" в краевом Заксобрании, сообщили в пресс-службе партии.

Единороссы предложили ряд поправок на встрече с губернатором региона Виктором Томенко. Разработчики закона о главном финансовом документе учли все предложения партии.

Большая часть поправок – 1 млрд рублей – увеличение фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы. Еще 500 млн рублей дополнительно будет выделено в виде дотации на сбалансированность бюджетов муниципалитетов.

"Надо отдать должное правительству: фракция предлагала увеличение дотаций на 300 миллионов, в итоге ко второму чтению мы видим цифру в 500 миллионов. Это говорит о том, что у обеих ветвей власти совпадает видение ситуации в регионе. Хороший, конструктивный политический баланс, в свою очередь, позволяет делать положительные прогнозы на развитие региона", – прокомментировал председатель АКЗС, секретарь Алтайского реготделения Александр Романенко.

Кроме того, "Единая Россия" добилась увеличения расходов бюджета по следующим направлениям:

110 млн – обеспечение двухразового питания в школах детям с ограниченными возможностями здоровья;

100 млн – закуп лекарственных препаратов;

75 млн – программа по ремонту и благоустройству памятников ВОВ;

50 млн – программа поддержки местных инициатив;

50 млн – увеличение финансовой поддержки инвесторам;

20,2 млн – программы в сфере молодежной политики.