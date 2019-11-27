На жилье в алтайских селах в 2020 году потратят в 11 раз меньше денег

Федеральное финансирование такой статьи, как "улучшение жилищных условий на сельских территориях", в 2020 году в Алтайском крае сократится в 11,5 раза по сравнению с текущим годом. Если в этом году регион получил на эти цели 774 млн рублей, то в следующем – только 67,5 млн. Об этом 26 ноября рассказал Анатолий Нагорнов, замминистра экономического развития, на заседании правительства.

Спикер краевого парламента Александр Романенко уточнил у него, "перетекут" ли эти деньги в другую программу, например, по развитию сельских территорий, или не поступят в край вообще. Нагорнов ответил, что нет, прежнего объема средств регион не получит в принципе.

"Федеральные министерства, особенно сельского хозяйства, существенно снизили уровень субсидий на 2020 год по сравнению с 2019-м, прежде всего – для сельских жителей", – сказал Нагорнов.

Резкое падение финансирования объяснил министр сельского хозяйства Александр Чеботаев. По его словам, в этом году Алтайский край получил в принципе беспрецедентный объем денег на улучшение жилищных условий на селе – никогда раньше такого не было. Средняя цифра за последние восемь лет составляла как раз 67 млн, то есть примерно столько, сколько и получит регион в 2020 году.

"То есть цифра вернулась к привычным объемам", – резюмировал губернатор Виктор Томенко.

В целом из восьми жилищно-строительных направлений, по которым федерация выделяла средства Алтайскому краю, снижение центрального финансирования произошло по четырем крупнейшим: на возведение образовательных объектов, на сельское жилье, на жилье молодым семьям, на строительство и капремонт спортивных объектов.

Возросло федеральное финансирование по программе обеспечения жильем детей-сирот, на строительство медицинских объектов, объектов водоснабжения, а также на возведение и ремонт объектов культуры.