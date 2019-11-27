Под крышей дома своего: в Барнауле работникам культуры вручили ключи от новых квартир

Барнаульским культработникам вручили ключи от новых квартир / Фото: amic.ru / Александр Соколов

Барнаульские культработники и их семьи получили новое жилье в столице Алтайского края. Новоселам вручили ключи от квартир в новостройке по адресу ул. Сизова, 24. Дом был построен в рамках краевой адресной инвестиционной программы. Актеры, певцы и танцоры три года (а некоторые, как оказалось, еще больше) ждали возможности сменить общежития и съемные квартиры на свое просторное жилье. И вот – свершилось. Корреспондент amic.ru побывал на вручении и выяснил, довольны ли новоселы своими квартирами, когда заселятся остальные и почему по документам новостройка – общежитие, а на деле – современный и уютный дом.

Культура теперь под крышей

Примечательно, что "культурный" дом появился в Барнауле в Год театра: его достроили еще в мае 2019 года. Но тяжело назвать домом помещение, в котором никто не живет: летом его проверяли надзорные ведомства, а осенью подготовили все документы о сдаче в эксплуатацию. И вот в конце ноября сюда заселились первые жильцы.

Ключи новоселам торжественно вручил заместитель председателя правительства Алтайского края Денис Губин.

"Сегодняшнее без сомнений можно отнести к разряду исторических: впервые у нас в крае появился "культурный" дом. За относительно короткое время на средства из краевого бюджета построили новый жилой дом. Большинство квартир в нем предназначены для работников культуры. В числе новоселов молодые, но уже известные в Барнауле актерские семьи. Немаловажно и то, что из арендуемого жилья и общежитий в просторные квартиры переедут семьи с детьми, из них четыре – многодетные", – обратился Губин к собравшимся.

Он также добавил, что скоро в гости к новоселам приедет и губернатор. Томенко навестит "культурный" дом чуть позже, когда они обживутся в своих квартирах.

Всего в новостройке 126 квартир, и 91 из них предназначена для работников культурных учреждений города.

Обещанного три года ждут. И не зря

А кому, собственно, вручали ключи? В числе первых оказались семьи с детьми, которые нуждаются в жилье больше других. Например, это артисты Алтайского государственного музыкального театра Михаил и Юлия Лямины, Анна и Дмитрий Плехановы из краевого театра драмы, а также Яна и Степан Копилевичи из Государственного молодежного ансамбля песни и танца Алтая.

"Как мы этого ждали – это не передать словами. Потому что мы ждали этого лет восемь. С тех времен, когда это было еще в далеких планах. Нам обещали, и мы верили. Не брали ипотек. Мы знали, что государство нам обязательно поможет. Мы очень рады и счастливы. Каждый человек после работы, в каких бы он гастролях не побывал, хочет приехать домой, в уют. В то место, где можно по-настоящему отдохнуть и жить", – рассказал Степан Копилевич.

Но особой радостью новая квартира стала для семьи Наримановых. Глава семейства Насеми три года работает артистом-солистом Алтайского государственного музыкального театра и все это время жил на съемной квартире с женой и четырьмя детьми.

"Мы очень счастливы. Три года мы ждали эту квартиру. До этого мы жили вшестером в двухкомнатной, было очень мало места. Здесь, конечно, совершенно другие условия. Квартира большая, трехкомнатная. Все есть: отделка, сантехника и даже мебель. Это очень удобно, и будет сказываться на работе. Я могу спокойно закрыться в комнате и заниматься работой. Раньше я себе такого позволить не мог. Для нас это огромная помощь и замечательный подарок", – поделился впечатлениями Насими.

По его словам, огромное преимущество нового дома – игровая площадка во дворе дома и детский сад неподалеку. Собравшись в большой квартире Наримановых, чтобы отпраздновать новоселье, первые жильцы отметили еще один большой плюс культурного дома. Поскольку артисты часто бывают на гастролях, детей теперь всегда можно оставить под присмотром коллег-соседей.

Общежитие? Не думаю

Строительство общежития для работников культуры началось в конце 2017 года и продолжалось чуть больше года. Итоговая стоимость строительства составила 249 млн рублей: деньги выделили из краевого бюджета в рамках краевой адресной инвестиционной программы.

Да, по документам это именно общежитие. Но по факту – это полноценный жилой многоквартирный дом, который не имеет ничего общего с традиционным понятием "общежитие". В нем 17 этажей: 16 жилых и один технический. На них расположились 31 однокомнатная, 63 двухкомнатных и 32 трехкомнатных квартиры общей площадью 7404 квадратных метра.

Всего ключи от новых квартир вручили девяти семьям. Но остальные уже заключают контракты, и все квартиры планируют заселить в течение декабря.

Кстати, квартиры в "культурном" доме – ведомственные, и приватизировать их нельзя. Более того, при смене работы от бесплатного жилья придется отказаться. Но для того социальное жилье и строили, чтобы актеры, певцы, танцоры и педагоги могли заниматься своим любимым делом в родном крае, не зная проблем с жильем.