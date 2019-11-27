Каменские справедливороссы отстояли низкую ставку налога на имущество

Депутаты "Справедливой России" Каменского горсовета добились принятия ставки по налогу на имущество физических лиц в 0,1%. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Эта ставка определяет сумму налога на имущество (дома, квартиры, комнаты, вне зависимости от площади и года постройки), которая будет рассчитываться по кадастровой стоимости с 1 января 2020 года (население начнет платить с 2021 года). Федеральный закон установил ставку в 0,1%. Но муниципалитеты имеют право её повысить максимум в три раза. Так представительных органов многих городов (например, Барнаула) и районов края и поступили — приняли ставку налога в 0,3%.

В Камне-на-Оби на этот счет поспорили. По информации СР, депутаты "Единой России" настаивали на необходимости 0,3%. Однако справедливороссам удалось убедить большинство народных избранников в том, что это решение негативно отразится на платежеспособности населения города.

"Рассматривали на рабочем заседании и 0,2 и 0,15, но я сразу сказала, что для населения нашего города любой налог выше 0,1 неподъемный", – прокомментировала депутат-эсер, заместитель председателя горсовета Евгения Проскурина.