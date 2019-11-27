Минтранс хочет продлить скоростную трассу Москва – Казань до Кузбасса

Минтранс РФ будет принимать решение о продлении высокоскоростной автодороги Москва – Казань до Сибири после 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса Григорий Волков.

По его словам, рассматривается продление трассы до Сибири, в частности до Кузбасса.

"Вопрос интенсивности. Сейчас мы рассматриваем продление трассы до Сибири. В перспективе хотим дойти до Кузбасса. После продления до Урала Минтранс подготовит предложения о том, как трассу продлить до Кузбасса", – сказал Волков, уточнив, что решение будет приниматься после 2024 года.

Ранее председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что рассматривается вариант продлить магистраль до Владивостока, однако точных сроков не назвал. Позже в Минтрансе опровергли эту информацию, заявив, что некоторые трассы на Дальнем Востоке не загружены. В частности, участок от Читы до Хабаровска.

Проект трассы Москва – Казань включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью создаваемого транспортного коридора Европа – Западный Китай. Полностью трасса будет построена в 2027 году, общий объем финансирования составит 730 млрд рублей.