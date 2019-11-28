"Билайн" сохраняет лидерство в темпах развития сети 4G

"Билайн" закрепил лидерство среди российских мобильных операторов по скорости роста сети 4G. Согласно отчету Роскомнадзора, по итогам десяти месяцев 2019 года сеть 4G* "Билайн" выросла на 47% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это лучший показатель среди российских операторов. Ранее "Билайн" лидировал по темпам роста сети 4G по итогам трех кварталов 2019 года.

Лидерство в темпах роста сети LTE* стало результатом реализации самой масштабной в истории компании программы развития сети. "Билайн" за последние 1,5 года более чем в 2,2 раза увеличил количество базовых станций LTE. Сеть 4G по состоянию на конец октября 2019 года обеспечивает покрытием 85% населения страны.

На конец III квартала компания заменила 91% базовых станций на современные аналоги и на 95% завершила проект по двукратному увеличению полосы частот для LTE, что дополнительно увеличило емкость сети. Трафик в сети 4G по итогам третьего квартала 2019 года увеличился на 44% по сравнению с началом года, при этом средние скорости выросли на 30%.

В Алтайском крае "Билайн" в два раза увеличил число вышек связи 4G. С начала года было модернизировано и построено несколько сотен вышек связи, благодаря чему более чем в 200 населенных пунктах края был запущен 4G – от крупных районных центров и популярных мест отдыха на Алтае до небольших сел численностью до 1000 человек. Оценить высокоскоростной интернет теперь можно в таких локациях, как, например, с. Чемал, с. Бочкари, г. Яровое, с. Манжерок, т/б "Бирюзовая Катунь", т/б "Озеро Ая", с. Кош-Агач, с. Сростки и других.

Исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО "ВымпелКом" Мартин Шкоп отмечает: "Наши клиенты постоянно увеличивают использование сети 4G. Сейчас она стала основным способом для использования мобильного интернета, через нее проходит уже 83% всего интернет-трафика. Мы сохраняем высокие темпы роста сети 4G, и создаем инфраструктуру, которая обеспечит нашим клиентам использование самых современных сервисов".



*4Джи, ЭлТиИ - прим. ред.