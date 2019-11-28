Дорогу молодым: в Алтайском крае выбирают лучшие бизнес-идеи

С 28 ноября 2019 года школьники, учащиеся профессиональных образовательных организаций, вузов, молодые ученые могут заявить о своей бизнес-идее в рамках конкурса "Техностарт".

Мероприятие проводится для привлечения молодежи к предпринимательской деятельности в Алтайском крае и деловой активности. Оно нацелено на поддержку конкурентно-способных бизнес-идей с перспективой дальнейшего участия в федеральных проектах, программах и форумах.

﻿В составе экспертного жюри состоят представители органов законодательной и исполнительной власти, Алтайского краевого фонда поддержки предпринимателей, руководители организаций и предприятий Алтайского края.

Проекты будут оцениваться в двух номинациях: "Бизнес-идея" и "Успешный старт".

Конкурс пройдет в два этапа:

в рамках заочного этапа с 28 ноября по 12 декабря 2019 года будет осуществляться сбор заявок;

в ходе очного этапа состоится питчинг и награждение победителей конкурса сертификатами и ценными призами.

Подведение итогов состоится 19 декабря.

Участники могут подготовить как индивидуальный, так и совместный проект (не более трех человек в команде).

Организаторы конкурса – некоммерческая организация "Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства" и Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова. Мероприятие проводится в рамках национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства и предпринимательской инициативы.

Напомним, что аналогичный конкурс бизнес-идей "Успешный проект" с 20 ноября 2019 года проводит и Алтайский государственный университет по поручению Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства. Участие в нем также может быть как индивидуальным, так и командным (число участников – не более трех человек).

Выбирать лучшие проекты будут по трем направлениям (трекам):

"Малый бизнес";

"Технологическое предпринимательство";

"Социальное предпринимательство".

До 10 декабря проводится регистрация и заочный тур, а далее – с 11 по 20 декабря – пройдет активная часть конкурса, которая включает в себя деловую бизнес-игру, мастер-классы, презентацию проектов и подведение итогов.

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Телефон: 8 800 222 8322

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