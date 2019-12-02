Бизнес сквозь фотообъектив: на Алтае стартовал конкурс фотографий

Центр "Мой бизнес" приглашает принять участие в тематическом конкурсе фоторабот "Мой бизнес – моя реальность".

Чтобы принять участие и стать претендентом на победу, нужно выполнить максимально простые условия:

сделать крутое фото;

загрузить его на фотоконкурс.мойбизнес22.рф.

Призы получат авторы работ, собравших максимальное число лайков. Но не только! В составе жюри конкурса – эксперты, которые знают толк в фотографии и готовы вручить приз за отличный кадр, даже если он не набрал больше всех голосов. Потому что все, как в бизнесе: эмоции в сторону, строгий голос разума и профессионализма.

Фотографии в каждой номинации должны отражать деятельность предпринимателей:

Стоп конкурса – 23 часа 59 минут 11 декабря 2019 года.

Награждение победителей состоится 20 декабря 2019 года. Участников ждут планшеты Huawei, фоторамки Dexp и печать фоторабот на холсте. Абсолютный победитель получит Apple iPad.

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Телефон: 8 800 222 8322

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