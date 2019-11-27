"Я как придурок": Андрей Данилко в слезах покинул студию украинского шоу талантов

Артист Андрей Данилко, известный своим исполнением образа Верки Сердючки, неожиданно покинул украинский телепроект, где являлся наставником, сообщает "РЕН ТВ".

"Я смотрю, и я как придурок. Я не понимаю, насколько это вам важно, но я думаю, я этот проект покину. Потому что, может быть, появится какой-то наставник, который вам поможет. И я понимаю, что это проблема во мне", — откровенно сказал Данилко.

Он отметил, что на этапе, когда нужно выбирать среди участников, он выбор делать не готов. Каждый конкурсант, по мнению артиста, талантлив и достоин большего.

Извинившись перед публикой, Андрей со слезами на глазах покинул студию.

Подобный ход со стороны артиста зрители сочли неожиданным. Его считали самым компетентным наставником проекта. Пользователи социальных сетей предположили, что неожиданный уход стал последствием длительной депрессии Данилко, о которой не раз говорили в местных СМИ.